Gay Pride Milano | l' influencer Stella Manente invoca il ritorno di Hitler

Come è andato il Gay Pride a Milano : Una sfilata con forti connotazioni politiche, tra prese in giro del vicepremier Matteo Salvini e sostegno ai migranti. Ad aprire il corteo del Pride, a cui secondo gli organizzatori hanno partecipato 300 mila persone, sono stati lo striscione "La prima volta fu rivolta" e un carro dedicato ai migranti per sostenere chi scappa da Paesi dove la comunità Lgbt è discriminata. Sul carro c'è anche uno striscione dove si ...

La "capitana" che sperona la Gdf diventa paladina del Gay Pride : Giorgia Baroncini videoLo striscione per la "capitana"videoIl manichino di Salvini sfila al... galleryI cartelli choc al Gay PrideOltre 200mila le persone che hanno invaso Milano per celebrare l'orgoglio e i diritti Lgbt+. Numerosi i cartelli per la capitana della Sea Watch Carola Rackete Fra collane hawaiane, pitture colorate, unicorni gonfiabili e bandiere arcobaleno è iniziata la parata del Gay Pride. Oltre ...

Lo striscione al Gay Pride per la capitana della Sea Watch : "Grazie, thank you, gracias, shukran Carola". Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride. Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale e sfilerà verso piazza Venezia dove si concluderà con un concerto. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista gay Pride ...

'We are everywhere' - i moti di Stonewall che diedero inizio al Gay Pride nel 1969 : È una sera di fine giugno del 1969, diverse persone affollano un bar e sembra proprio che si stiano divertendo. La condensa della birra nelle loro mani inizia a gocciolare, bagnando le loro le dita e i vestiti. Fa molto caldo, nonostante sia ancora fine giugno. La musica è talmente forte che bisogna urlare per farsi capire dal gruppo di amici, radunato intorno al bancone. Un trambusto copre all’improvviso la musica, e il chiacchiericcio degli ...

Gay Pride 2019 : al via la parata di Milano. DIRETTA : Gay Pride 2019: al via la parata di Milano. DIRETTA E' il giorno della manifestazione LGBT+ in tutta Italia. Nel capoluogo meneghino una delle principali parate, tra striscioni arcobaleno e musica. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave: ...

Milano - Gay Pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Sabato 29 giugno, appuntamento alle 15 alla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attravererà corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Se al Gay Pride di Milano sfila il carro pro migranti in difesa della Sea Watch : Pina Francone Il corteo del Milano Pride sarà aperto da un carro dedicato ai migranti e alla nave della Ong. La denuncia di Silvia Sardone Al Milano Pride di domani, sabato 29 giugno, sfilerà anche un carro dei migranti, in difesa (anche) della Sea Watch 3 e della sua Capitana Carola Rackete. Un nastro azzurro e, appunto, un carro ad hoc: Con questi simboli la comunità Lgbt si snoderà in corteo per le vie del centro città, ...

Costantino della Gherardesca invita tutti al Gay Pride milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...