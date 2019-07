Gay pride | ma ce n’è davvero ancora bisogno?

Gay pride Milano - l'influencer Stella Manente invoca il ritorno di Hitler : "Perché non esiste più Hitler?". Stanno facendo discutere - e indignare - le parole di Stella Manente, modella e influencer, che vanta circa 196mila follower su Instagram. La "star dei social", ieri era a Milano e, durante l'allegra parata del gay Pride, ha rischiato di perdere un treno. Dopo aver pubblicato alcune stories (ora cancellate) si è lasciata andare a commenti razzisti. Parole che hanno sollevato critiche e polemiche; in molti, tra ...

Come è andato il Gay pride a Milano : Una sfilata con forti connotazioni politiche, tra prese in giro del vicepremier Matteo Salvini e sostegno ai migranti. Ad aprire il corteo del Pride, a cui secondo gli organizzatori hanno partecipato 300 mila persone, sono stati lo striscione "La prima volta fu rivolta" e un carro dedicato ai migranti per sostenere chi scappa da Paesi dove la comunità Lgbt è discriminata. Sul carro c'è anche uno striscione dove si ...

Lo striscione al Gay pride per la capitana della Sea Watch : "Grazie, thank you, gracias, shukran Carola". Si è svolta lungo le vie del centro la parata del Milano Pride. Il corteo è partito nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale e sfilerà verso piazza Venezia dove si concluderà con un concerto. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista gay Pride ...

'We are everywhere' - i moti di Stonewall che diedero inizio al Gay pride nel 1969 : È una sera di fine giugno del 1969, diverse persone affollano un bar e sembra proprio che si stiano divertendo. La condensa della birra nelle loro mani inizia a gocciolare, bagnando le loro le dita e i vestiti. Fa molto caldo, nonostante sia ancora fine giugno. La musica è talmente forte che bisogna urlare per farsi capire dal gruppo di amici, radunato intorno al bancone. Un trambusto copre all’improvviso la musica, e il chiacchiericcio degli ...

Milano - Gay pride 2019 : il programma - il percorso e tutti i dettagli : Milano, Gay Pride 2019: il programma, il percorso e tutti i dettagli Partenza alle 16 dalla stazione Centrale, per il Milano Pride 2019. Alla fine dell'evento, che attraversa corso Buenos Aires, un concerto con Baby K tra i tanti artisti sul palco Parole chiave: ...

Gay pride 2019 : al via la parata di Milano. DIRETTA : Gay Pride 2019: al via la parata di Milano. DIRETTA E' il giorno della manifestazione LGBT+ in tutta Italia. Nel capoluogo meneghino una delle principali parate, tra striscioni arcobaleno e musica. GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE Parole chiave: ...

Se al Gay pride di Milano sfila il carro pro migranti in difesa della Sea Watch : Pina Francone Il corteo del Milano Pride sarà aperto da un carro dedicato ai migranti e alla nave della Ong. La denuncia di Silvia Sardone Al Milano Pride di domani, sabato 29 giugno, sfilerà anche un carro dei migranti, in difesa (anche) della Sea Watch 3 e della sua Capitana Carola Rackete. Un nastro azzurro e, appunto, un carro ad hoc: Con questi simboli la comunità Lgbt si snoderà in corteo per le vie del centro città, ...