Game of Thrones | come sono stati creati i draghi della serie tv

(Di lunedì 1 luglio 2019) https://vimeo.com/172770111 Dalla prima apparizione nella pira funeraria di Khal Drogo alla prigionia sotto la torre di Meereen, dalla riemersione di un Viserion zombie alla tragica fine di Rhaegal, fino al fatidico momento in cui Drogon vola via disperato con la madre Daenerys fra gli artigli: idiofci hanno regalato questi e altri momenti molto avvincenti nelle otto stagioni andate in onda. Grazie a grandi budget ed esperti professionisti da tutto il mondo, la produzione Hbo ha sempre garantito effetti speciali che fossero all’altezza dell’ambiziosa trama fantasy che si voleva raccontare. Merito anche di Jonathan Symmonds, lead animatorche per lo studio tedesco Pixomondo ha seguito in particolare gli estenuanti e dettagliatissimi lavori sui. L’abbiamo intervistato in occasione di una masterclass che ha tenuto a Talent Garden ...

