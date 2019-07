Galaxy Note 10 Pro potrebbe avere quattro fotocamere posteriori

ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 : ASUS ZenFone 6 è destinatario di un corposo aggiornamento con le patch di giugno, ARCore e parecchie migliorie per la fotocamera L'articolo ASUS ZenFone 6 riceve un aggiornamento “corposo”; sorti analoghe per Samsung Galaxy A50 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Samsung - parla Dj Koh : dal flop del Note 7 ai ritardi del Galaxy Fold. "Sul mercato solo quando sarà perfetto" : Il presidente e Ceo del settore IT e mobile del colosso sudcoreano: " I miei due principi sono trasparenza e responsabilità". "I difetti del Note 7 interessavano la salute dei clienti, del Fold invece abbiamo distribuito alcuni modelli in anteprima per ricevere un feedback"

Samsung Galaxy Note 10 : versione Plus con fotocamera centrale : Samsung Galaxy Note 10: versione Plus con fotocamera centrale Manca un mese e mezzo alla presentazione del Galaxy Note 10 ma le voci sul suo arrivo e le novità che lo riguardano, non sembrano arrestarsi minimamente. Una quantità enorme di foto stanno circolando in rete, abbiamo sia le immagini delle cover, sia quelle di alcune parti dello smartphone, fino ad arrivare ai render completi. Non se ne può parlare ancora in forma ufficiale ma è ...

In cattedra il Samsung Galaxy Note 9 Vodafone : aggiornamento Night Mode con N960FXXU3CSF9 : Restiamo sempre in attesa del Note 10, ma il Samsung Galaxy Note 9 è ancora in grado di regalare grandi emozioni: il phablet di attuale generazione, anche se per poco altro tempo ancora, sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento nell'ambito del Modello brand Vodafone. La serie firmware di riferimento è l'ultima concepita per il dispositivo, vale a dire il pacchetto N960FXXU3CSF9, che integra la patch di sicurezza di giugno 2019, ed ...

Redmi Note 7 - Huawei P20 - Samsung Galaxy S10e e tanti altri in super offerta online : Continuano le offerte online sugli smartphone Android: Redmi Note 7, Huawei P20, Samsung Galaxy S10e, Samsung Galaxy A50 e Huawei Mate 20 Pro L'articolo Redmi Note 7, Huawei P20, Samsung Galaxy S10e e tanti altri in super offerta online proviene da TuttoAndroid.

Alcune immagini svelano il Samsung Galaxy Note 10+ ma potrebbe essere solo la variante Pro : Nelle scorse ore il Samsung Galaxy Note 10 Pro è apparso in Alcune presunte foto dal vivo (anche se nello schermo si legge "Samsung Galaxy Note 10+") L'articolo Alcune immagini svelano il Samsung Galaxy Note 10+ ma potrebbe essere solo la variante Pro proviene da TuttoAndroid.

Potrebbe deludere l’audio del Samsung Galaxy Note 10 - per due aspetti importanti : Speravamo il jack per le cuffie da 3.5mm per il Samsung Galaxy Note 10 potesse essere confermato, com'era sembrato di capire dalle ultime indiscrezioni trapelate, e di cui vi avevamo qui nel dettaglio raccontato. Ad oggi, però, le carte in tavola sembrano cambiare nuovamente: come riportato da 'GSMArena.com', le immagini render delle cover evidenziano una porta USB-C nella parte sottostante, mentre non v'è traccia alcuna dell'ingresso standard ...

Fotocamera a semaforo e niente porta jack audio secondo questi render di Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro : Ecco gli ultimi render che ci mostrano come dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Pro: si tratta di cover che mettono in mostra la Fotocamera posteriore a semaforo e qualche mancanza che potrebbe deludere alcuni. L'articolo Fotocamera a semaforo e niente porta jack audio secondo questi render di Samsung Galaxy Note 10 e 10 Pro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10 verso la piena integrazione con Windows - all’insegna della produttività : Replicare su Android l'esperienza Apple quando non controlli sia il sistema operativo dello smartphone che quello del PC non è cosa semplice L'articolo Samsung Galaxy Note 10 verso la piena integrazione con Windows, all’insegna della produttività proviene da TuttoAndroid.

Segnalato in Italia l’aggiornamento Samsung Galaxy Note 8 di giugno : N950FXXS6DSF5 : Non è passato tanto tempo dal primo avvistamento dell'aggiornamento di giugno 2019 a bordo del Samsung Galaxy Note 8, eppure il pubblico Italiano può già toccarlo con mano, essendo stato Segnalato tramite notifica OTA a diversi utenti. A dimostrazione di questo, la disponibilità del pacchetto sulle pagine di 'live.Samsung-updates.com', così da poter procedere al download ed al successivo innesto tramite tool non ufficiale Odin, qualora voleste ...

A corredo di Samsung Galaxy Note 10 nient’altro che i soliti accessori secondo MobileFun : Samsung Galaxy Note 10 e famiglia potrebbero non avere in dote nessun nuovo accessorio da sfoggiare: le custodie dovrebbero essere quelle già viste in passato secondo i dati in possesso da MobileFun. L'articolo A corredo di Samsung Galaxy Note 10 nient’altro che i soliti accessori secondo MobileFun proviene da TuttoAndroid.

Guardate che offertone su Galaxy S10 - P30 - Redmi Note 7 - Mi 9 SE e altri oggi su eBay : Continuano le offerte degli Imperdibili di eBay, che includono come sempre moltissimi sconti su smartphone, tablet Android e altri prodotti di elettronica: scopriamo le migliori promozioni. L'articolo Guardate che offertone su Galaxy S10, P30, Redmi Note 7, Mi 9 SE e altri oggi su eBay proviene da TuttoAndroid.

Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold : i prodotti potrebbero arrivare insieme : Secondo una fonte interna all'azienda "i Galaxy Note 10 saranno presentati comunque ad agosto, indipendentemente da Galaxy Fold" L'articolo Il lancio di Samsung Galaxy Note 10 è slegato da quello di Galaxy Fold: i prodotti potrebbero arrivare insieme proviene da TuttoAndroid.

Senza microSD il Samsung Galaxy Note 10 versione standard? Un colpo duro : Non è acora stato confermato ufficialmente da parte del colosso di Seul, ma restano alte le probabilità che il Samsung Galaxy Note 10 venga presentato il prossimo 7 agosto, volto ad anticipare di diverse settimane l'appuntamento con l'IFA 2019 di Berlino. Gli ultimi rumors a riguardo, confezionati da Max Winback di XDA Developers (che si rifà ad una fonte anonima a lui vicina, che ha avuto modo di testare con mano in anteprima i due modelli che ...