Francia e Germania guidano il fronte anti-Italia nel caso Sea Watch

(Di lunedì 1 luglio 2019) Quello della Seaè sempre di piu' uninternazionale, uno scontro che di ora in ora conosce toni sempre più aspri, arrivando a toccare anche i vertici istituzionali.tornano a criticare in modo veemente l'- in particolare l'operato del ministro dell'Interno Matteo Salvini - per la decisione di arrestare la capitana della nave dell'Ong tedesca, Carola Rackete. Parole molto dirette sono state quelle usate dal presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in un'intervista alla Zdf: "Coloro che salvano delle vite non possono essere considerati criminali", ha spiegato il capo dello Stato, aggiungendo che "l'e' nel centro dell'Unione europea, e' Stato fondatore dell'Ue. E quindi ci si aspetterebbe da un Paese come l'che con undel genere sia gestito diversamente". A stretto giro di posta e' la portavoce del governo francese, Sibeth ...

