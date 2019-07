FOTOCasillas di nuovo in campo | “Si torna a lavoro | primo giorno”

forzazzurri

(Di lunedì 1 luglio 2019) Iker Casillasad allenarsi. Dopo l'infarto che lo aveva colpito ilmaggio durante un allenamento, il portiere spagnolo ha ripreso a lavorare sul. Il 38enne è ancora del Porto: il contratto scadrà a giugno 2020. La sua soddisfazione in un tweet: Vuelta al trabajo. Primer día. @FCPorto pic.twitter.com/7NkmLRTfwz — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 1, 2019 Tutto il mondo applaude quest'uomo per il suo carattere e la sua voglia dire a fare quello che è la sua vita. Buon rientro a Iker Casillas.