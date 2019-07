Foto e video dal festival di Glastonbury

Juventus - Rabiot al J Medical per le visite mediche : inizia la nuova avventura con i bianconeri [Foto e VIDEO] : La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione, i bianconeri hanno chiuso l’acquisto di Rabiot, un centrocampista in grado di fare la differenza, un altro colpo a parametro zero per la Vecchia Signora che rinforza una squadra già fortissima in attesa dell’assalto decisivo a de Ligt. Rabiot è arrivato poco fa al J Medical di Torino e si è sottoposto alle tradizionali visite mediche, poi ha firmato il contratto che ...

Maltempo - grandinata apocalittica in Messico : sepolta la metropoli di Guadalajara [Foto e VIDEO SHOCK] : Una grandinata apocalittica ha colpito nelle scorse ore la città messicana di Guadalajara, capitale dello Stato di Jalisco. La metropoli, che conta oltre 4 milioni di abitanti, è stata flagellata da un furioso temporale che ha scaricato al suolo accumuli di grandine incredibili, addirittura superiori al metro in alcune zone della città. La grandine ha sommerso strade, auto, giardini, è entrata in cantine e negozi, ha addirittura fatto irruzione ...

Iraq - la siccità svela un palazzo di 3.400 anni fa di un misterioso impero : “Una delle scoperte archeologiche più importanti degli ultimi decenni” [Foto e VIDEO] : Un palazzo di 3.400 ani fa è emerso da una riserva nella regione del Kurdistan dell’Iraq dopo l’abbassamento dei livelli d’acqua a causa della siccità. La scoperta delle rovine della riserva della Diga di Mosul, costruita negli anni ’80 sulle sponde del fiume Tigri, ha ispirato uno scavo archeologico naturale che migliorerà la comprensione dell’impero di Mitanni, uno degli imperi dell’Antico Medio Oriente meno studiato, ha detto in un comunicato ...

Pantelleria - palombari del Comsubin neutralizzano 23 pericolose bombe nelle acque intorno all’isola : “c’era anche una bomba d’aereo da 1.000 libbre” [Foto e VIDEO] : Dal 25 al 28 giugno 2019 i palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno condotto una delicata operazione subacquea nelle acque dell’isola di Pantelleria attraverso la quale sono stati neutralizzati 23 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto ...

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [Foto e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Genova - demolito il Ponte MorandiImplose le pile 10 e 11. Foto-VIDEO : Alle 9.38, in soli sei secondi, i resti del Ponte Morandi di Genova sono implosi. Una nube di polvere ha avvolto le palazzine sottostanti, che erano state evacuate questa mattina Segui su affaritaliani.it

Real Madrid - presentata la nuova divisa da trasferta : canzone per l’occasione [Foto e VIDEO] : Il Real Madrid ha presentato la nuova divisa da trasferta. La maglia è di colore blu scuro, con inserti oro che riprendono lo stile di quest’anno. La particolarità sta nel video musicale con la canzone creata apposta per l’occasione: “If You Create The Noise“, che riprende suoni e atmosfere propri del Santiago Bernabeu. Il pezzo è stato Realizzato in collaborazione da Denom, Anita Kuruba e Ikki. Al videoclip hanno ...

Giro d’Italia 2020 – Da Székesfehérvár a Nagykanizsa : percorso e altimetria della 3ª tappa [Foto e VIDEO] : Presentata la terza tappa del Giro d’Italia 2020: 197 km con partenza da Székesfehérvár e arrivo a Nagykanizsa. Si costeggerà il Lago Balaton e si concluderà in volata La tappa inaugurale sarà una cronometro, nella seconda arriveranno i primi due GPM, mentre nella terza tappa del Giro d’Italia 2020 non dovrebbero esserci grandi ostacoli per i ciclisti. I 197 km della terza frazione della Corsa Rosa, l’ultima in terra ...

Giro d’Italia 2020 – Da Budapest a Gyor : percorso e altimetria della 2ª tappa [Foto e VIDEO] : Presentata la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Budapest e arrivo a Gyor: 193 km nei quali si avranno i primi GPM Dopo la cronometro iniziale con partenza ed arrivo a Budapest, la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 si correrà ancora in terra ungherese. I 193 km che si snodano da Budapest a Gyor regaleranno una tappa adatta ai velocisti. Presenti i primi due GPM della Corsa Rosa, lo Svabvar nella parte iniziale e ...

Giro d’Italia 2020 – Si apre con la cronometro di Budapest : percorso e altimetria della 1ª tappa [Foto e VIDEO] : Svelata la prima tappa del Giro d’Italia 2020: sarà una cronometro da 9.5 km con partenza e arrivo a Budapest Dopo tanta attesa, quest’oggi è stata svelata la prima tappa del Giro d’Italia 2020. La Corsa Rosa partirà, per la 14ª volta, in territorio straniero, questa volta dall’Ungheria. Sarà la capitale ungherese, Budapest, ad ospitare partenza e traguardo finale della frazione inaugurale. La prima tappa sarà una ...

Giro d’Italia 2020 – Da Budapest a Gyor : percorso e altimetria della 2° tappa [Foto e VIDEO] : Presentata la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 con partenza da Budapest e arrivo a Gyor: 193 km nei quali si avranno i primi GPM Dopo la cronometro iniziale con partenza ed arrivo a Budapest, la seconda tappa del Giro d’Italia 2020 si correrà ancora in terra ungherese. I 193 km che si snodano da Budapest a Gyor regaleranno una tappa adatta ai velocisti. Presenti i primi due GPM della Corsa Rosa, lo Svabvar nella parte iniziale e ...

Papua Nuova Guinea - FOCUS sull’eruzione del vulcano Ulawun : colonna di cenere alta 15km e flussi di lava [Foto e VIDEO] : Oltre 5.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case dopo l’eruzione di un vulcano in una remota parte della West New Britain della Papua Nuova Guinea che ha ricoperto la loro città di cenere. I racconti dei testimoni sui social network illustrano una grande colonna di fumo nero e lava sgorgata dal cratere del vulcano Ulawun, noto per essere una dei più pericolosi del mondo. Le immagini satellitari mostrano una grande nube circolare ...

Ancora tremori per la Merkel : è il secondo episodio in otto giorni | Foto e video : Il portavoce del governo tedesco ha confermato la partenza della leader alla volta del G20 di Osaka, in Giappone

Allenamento sexy per Genie Bouchard : la tutina da ‘panterona’ mette in risalto il lato B [Foto e VIDEO] : Genie Bouchard sexy in Allenamento in vista di Wimbledon: la tutina Nike fa impazzire i follower della tennista canadese E’ tutto pronto per il terzo Slam della stagione: lunedì partirà ufficialmente l’edizione 2019 di Wimbledon. Angie Kerber difenderà il titolo sull’erba inglese, ma dovrà fare i conti con tante toste avversarie. C’è chi si sta allenando disputando l’ultimo torneo di preparazione, a ...