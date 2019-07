FOTO – Diawara saluta Napoli | “Grazie al popolo napoletano per avermi fatto sentire uno

forzazzurri

(Di lunedì 1 luglio 2019)su InstagramAmadouex Bologna dice addio al, dopo essere diventato ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’exci ha tenuto are i suoi ex tifosi tramite un bellissimo messaggio di addio su Instagram: “Tutte le avventure hanno un inizio ed una fine e per me è arrivato il momento dei saluti. Ho trascorso 3 anni intensi e bellissimi fatti di battaglie , gioie e sconfitte. Tutto rimarrà scolpito nella mia mente”.rivolge il suo ringraziamento ai tifosi ed alla società azzurra – “Voglio ringraziare ilperaccolto eunvero. Ringrazio la società , tutto lo staff ed il presidente perdato la possibilità di giocare in questa splendida città ed in questo Club. Arrivederci” Leggi anche Tv Luna – Ecco quando il...

