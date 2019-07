Foto di The Witcher su Netflix | Henry Cavill è un solitario cacciatore di mostri nella

The Witcher : le Foto in anteprima con cast e teaser | Netflix : The Witcher ci regala finalmente le prime immagini della serie tv più attesa del momento. Basato sulla saga omonima, già bestseller, lo show segue il protagonista Geralt di Rivia nella sua eterna lotta contro mostri e malvagi di ogni tipo. Il suo destino farà sì che inciampi su que compagne inaspettate: una strega dalla potenza devastante ed una principessa che nasconde un segreto scottante. Che cosa succederà nelle puntate di The Witcher? ...

The Witcher - le prime Foto della serie tv tratta dai videogiochi : Le attendevano in molti, soprattutto con il timore di doverle criticare: sono arrivate in queste ore le prime immagini ufficiali di The Witcher, la serie tv prodotta da Netflix che fungerà da adattamento seriale della saga di videogiochi a loro volta tratti dall’universo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Le prime foto rappresentano i tre protagonisti della vicenda, in particolare Geralt di Rivia, il solitario ...

Heather Parisi/ Foto : 'A Hong Kong non ci sono distinzioni di...' : Heather Parisi si gode la nuova vita accanto al marito e ai figli: 'A Hong Kong non ci sono distinzioni di...', Techetechete,.

A 10 anni scala “The Nose” - parete di 900 metri dello Yosemite : è la persona più giovane ad esserci riuscita [Foto] : Pochi possono dire di aver scalato con successo la famosa montagna El Capitan dello Yosemite National Park, in California. Ed ecco perché è ancor più impressionante che ci sia riuscita una bambina di 10 anni del Colorado. Selah Schneiter è diventata la persona più giovane nella storia ad aver scalato la formazione rocciosa alta oltre 900 metri, raggiungendo la vetta il 12 giugno scorso, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in ...

Al via le riprese di The Umbrella Academy 2 - Foto col cast della serie Netflix alla prima lettura del copione : Le riprese di The Umbrella Academy 2 sono ufficialmente iniziate. Lo comunica Gerard Way, creatore della serie tratta dai fumetti omonimi, nonché produttore esecutivo, condividendo alcune foto dal dietro le quinte che testimoniano l'incontro del cast per la seconda stagione. Netflix aveva rinnovato The Umbrealla Academy lo scorso aprile, un annuncio scontato visto i risultati. La serie risultava infatti tra le più viste sulla piattaforma, con ...

Harry papà festeggia il Father's Day con una Foto social del suo Archie : In buona parte del mondo non cattolico, la Festa del papà si festeggia la terza domenica di giugno: anche il Principe Harry non ha resistito alla tentazione di festeggiare il suo primo Father's Day con uno scatto del suo primogenito.prosegui la letturaHarry papà festeggia il Father's Day con una foto social del suo Archie pubblicato su Gossipblog.it 16 giugno 2019 20:19.

The Photo Solstice - le Giornate della Fotografia all’Asinara : Dove c’era il carcere, nei luoghi della contenzione e del 41 bis, adesso ci sono un parco e un’agorà culturale, che restituiscono l’Asinara, l’ex isola prigione, alla fruizione sostenibile di chi ama la natura, il mare, il profumo dei lentischi.Con tre Giornate dedicate alla Fotografia, tra il 20 e il 22 giugno, una comunità di cento persone, composta da fotografi, filosofi, scrittori, storici e cineasti, ...

Kerry Washington e Reese Witherspoon nella prima Foto di Little Fires Everywhere. Siamo pronti per questa nuova "coppia"? : Reese Witherspoon non sa più stare senza una star.Dopo la parata di attrici di Big Little Lies (dal 18 giugno su Sky Atlantic la seconda stagione) è pronta per una nuova avventura questa volta accanto a Kerry Washington che torna nel mondo della serialità dopo Scandal.prosegui la letturaKerry Washington e Reese Witherspoon nella prima foto di Little Fires Everywhere. Siamo pronti per questa nuova "coppia"? pubblicato su TVBlog.it 12 giugno ...

La prima Foto delle nozze di Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger : Chris Pratt e Katherine SchwarzeneggerChris Pratt e Katherine SchwarzeneggerL'incredibile fiaba di Chris PrattL'incredibile fiaba di Chris PrattFidanzamento lampo e matrimonio super romantico. Katherine Schwarzenegger, figlia dell’attore ed ex governatore della California, e Chris Pratt, star degli Avengers, sono andati a nozze tra il verde del San Ysidro Ranch di Montecito, in California. Un luogo che ha un significato speciale per la ...

Trooping the Colour - baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le Foto fanno il giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...

The Clash - la loro rivoluzione nelle Foto di Adrian Boot : Il primo incontro tra i Clash e Adrian Boot avvenne in un freddo pomeriggio londinese del 1977, in quello che allora era lo studio della band a Rehearsal. Uno spazio tutt'altro che ideale, pieno di vecchie sedie da barbiere, divani crollati, lattine di birra vuote, rifiuti di ogni tipo. E un jukebox, a completare il tutto. Durò solo trenta minuti, e non ne uscì un granché, ma segnò l'inizio di una lunga e artisticamente fortunata collaborazione ...

La nuova serie con Katherine Langford di Tredici prende forma : l’attrice nella prima Foto di Cursed : Katherine Langford di Tredici resta in casa Netflix per una nuova produzione storica-fantasy. L'attrice, che ha ricoperto il ruolo di Hannah Baker nelle prime due stagioni di 13 Reasons Why, è la protagonista di Cursed, un racconto di formazione composto da 10 episodi e basato sull'atteso libro omonimo di Tom Wheeler. Katherine interpreta Nimue, e secondo la sinossi rilasciata da Netflix, la serie immagina la leggenda arturiana sotto una ...

The Voice 2019 : scelti i semifinalisti – Foto : Violet VS Diablo - The Voice 2019 I 24 concorrenti protagonisti delle Battle di The Voice 2019 si sono sfidati alla conquista della semifinale. Morgan, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio hanno ciascuno suddiviso il proprio team in tre coppie, che si sono esibite in tre altrettanti duetti. Al termine di ogni ‘battaglia’, ogni coach ha scelto chi tenere in gara e, di conseguenza, chi eliminare, definendo così i 12 ...

Heather Parisi scandalosa? Ecco un’altra Foto insieme ai gemelli : Heather Parisi era stata ritenuta scandalosa per aver pubblicato una sua foto mentre allattava i gemelli, la ballerina, quindi, ha replicato con ironia agli utenti della rete. La 59enne ha deciso di replicare con un altro scatto pubblicato nelle sue Instagram story e che, molto probabilmente, aizzerà delle nuove critiche da parte dei più tradizionalisti : “Questa è un’altra foto di quello stesso giorno ma con reggiseno (basterà?) ...