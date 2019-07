Ford Focus ST - Al volante della 2 3 EcoBoost

quattroruote

(Di lunedì 1 luglio 2019) Anche in questa generazionelanello di congiunzione fra le versioni più tranquille e la scatenata (e non ancora presentata) RS sono le versioni ST. Rispetto alla terza serie, sulla nuova cinque porte è presente un motore più vigoroso: lo stessodi 2.3 litriRS appena uscita di scena ma con potenza limitata a 280 CV. un mix ben calibrato. Tuttavia, la nuovaST rispetta la tradizione di famiglia indossando vesti sportive, ben riconoscibili ma non esasperate, e senza imporre rinunce sul frontefunzionalità. Infatti, come constatato sulla pista del centro provedi Lommel, è frutto di un mix ben amalgamato che alla fine ti porta ad allungare la strada anche quando vai a comprare il giornale. Cittadina perfetta. una sensazione che affiora anche guidando la ST su tratti che di pista che riproducono quelli tipiciguida in città. La ...

