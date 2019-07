ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Gli appassionati di giochi su PC che sono alla ricerca di unaadatta agli eSports, possono dare un’occhiata alla. È unameccanica che nei test si è rivelata di qualità, buona anche per l’uso in ambienti in cui non bisogna fare rumore. Il prezzo di 130 euro non è a buon mercato, ma include una personalizzazione software completa e tutte le funzioni che un giocatore si aspetta, oltre a una serie di accorgimenti graditi. Peccato per il poggiapolsi regolabile che non ha una lunghezza adeguata a chi ha le mani grandi, e un solo livello d’inclinazione. In compenso è disponibile con quattro tipi di switch Cherry MX: Rosso Silenzioso, Rosso, Marrone e Blu. Esport: i 10 titoli che hanno distribuito i montepremi più alti nel 2018, dagli storici CSGO e Dota2 alla new entry Fortnite Per ...

Noovyis : Un nuovo post (Fnatic Streak è la tastiera silenziosa e personalizzabile per i videogiocatori appassionati di eSpor… - TutteLeNotizie : Fnatic Streak è la tastiera silenziosa e personalizzabile per i videogiocatori appassionati… - Cascavel47 : Fnatic Streak è la tastiera silenziosa e personalizzabile per i videogiocatori appassionati di eSports… -