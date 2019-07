Fleabag 3 sì o no? Ecco perché alla magnifica serie di Phoebe Waller-Bridge non serve una

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con l'ingordigia tipica deidipendenti, fin dall'uscita della seconda stagione abbiamo cominciato a chiederci se3 sarebbe potuta essere un'opzione. Le piccole grandi sofferenze e i disastri quotidiani dell'irresistibile trentenne interpretata dahanno suscitato in noi un misto di solidarietà, tenerezza e identificazione e il suo futuro è diventato ben presto una questione cui interessarci morbosamente. Ad ogni modo la discussione sulla sorte dellasi è esaurita piuttosto in fretta. È stata la stessaa escludere la possibilità del ritorno diper una terza stagione. Certo, abbiamo già sentito il suo no categorico nel 2016, quando ha dichiarato esplicitamente che lanon sarebbe proseguita oltre la prima stagione, ma questa volta è diverso. Il senso di compiutezza cheha raggiunto nella seconda tornata ...

ZoinhaComenta : Ela gamou no padre hahaha MORTA #Fleabag - Hybris92 : RT @darkskywriter: Non riesco a capire se #Fleabag mi piace o no. A tratti mi sembra una palla femminista ancora più insopportabile di Girl… - darkskywriter : Non riesco a capire se #Fleabag mi piace o no. A tratti mi sembra una palla femminista ancora più insopportabile di… -