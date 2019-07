liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Venezia, 1 lug. (AdnKronos) - Debutto, questa mattina, per lo. Obbligatorio, per ora, per tutte le attività artigiane, commerciali e di somministrazione con volume d’affari superiore a 400mila euro, rivoluzionerà il punto cassa e l’amministrazione di un consistente numero di im

TV7Benevento : Fisco: ConfartVeneto, su scontrino elettronico al lavoro per migliorare il decreto (3)... - TV7Benevento : Fisco: ConfartVeneto, su scontrino elettronico al lavoro per migliorare il decreto (2)... - TV7Benevento : Fisco: ConfartVeneto, su scontrino elettronico al lavoro per migliorare il decreto... -