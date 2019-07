Fiorella Mannoia canta “se non riesci a camminare per paura di cadere” e mentre pronuncia

Fiorella Mannoia canta “se non riesce a camminare per paura di cadere” e mentre pronuncia queste parole - cade : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, ...

Canta per paura di cadere! E Fiorella Mannoia scivola sul palco : Fiorella Mannoia si esibisce a piedi nudi e scivola sul palco. Proprio mentre Canta il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere". Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.\\ La Cantante si stava esibendo al Foro ...

Fiorella Mannoia : “Sally? Vasco mi disse che l’aveva scritta per me e non lo sapeva. Uno dei più bei complimenti mai ricevuti” : Le immagini inedite di Fiorella Mannoia che fanno parte delle testimonianze confluite nel docuconcerto “Siamo Solo Noi” di Giorgio Verdelli dedicato a Vasco Rossi, in onda in esclusiva in prima serata su Canale 5 lunedì 17 giugno. La cantautrice parlando di Vasco ricorda: “Quando alcuni giornalisti gli hanno chiesto cosa ne pensasse della versione di Sally cantata da me, lui rispose: l’ho scritta per lei e non lo sapevo. Penso che sia uno dei ...

SEAT MUSIC AWARDS 2019 - 6 GIUGNO/ Diretta e scaletta cantanti : canta Fiorella Mannoia : SEAT MUSIC AWARDS 2019, Arena di Verona: Diretta, cantanti e premi live del 6 GIUGNO 2019. I TheGiornalisti star della serata?

Fiorella Mannoia ai Wind Music Awards 2019 : chi è - carriera e biografia : Fiorella Mannoia ai Wind Music Awards 2019: chi è, carriera e biografia Mercoledì 5 giugno si terrà la seconda serata dei Music Award 2019 condotta da Vanessa Incontrada e Carlo Conti sul palco dell’Arena di Verona. L’evento si svolge in due giorni – il primo è stato il 4 giugno – in cui vengono premiati gli artisti che hanno segnato la stagione precedente da un punto di vista Musicale, i quali oltre a ritirate il premio sono ...

Fiorella Mannoia - dopo i grillini torna a sinistra : il regalo alla lista dei compagni : In piena crisi di identità politica, Fiorella Mannoia, un tempo dichiarata elettrice del M5s, ha deciso di tornare dai compagni per votare la lista La sinistra. Negli ultimi anni la Mannoia si era apertamente schierata con i grillini, ma qualche ripensamento si era già palesato lo scorso 19 marzo, q

Gli anni ’80 e la spensieratezza dell’amore ne Il Senso di Fiorella Mannoia (audio e testo) : Tra le punte di groove più elevate di "Personale" (2019), Il Senso di Fiorella Mannoia trasforma il nostro device in una sala da ballo luminosa, stroboscopica e con la musica sparata ad alto volume. Il merito è delle atmosfere anni '80 create dai sintetizzatori, del beat sostenuto e dei riff elettronici che riescono a evocare i trascorsi della musica commerciale, sempre validi anche quando si parla di amore. Il Senso di Fiorella Mannoia, in ...

Fiorella Mannoia : la consapevolezza di una grande cantante : A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l'artista ha recentemente ...