FIFA 20 | Nuovo kit del Paris Saint Germain per la stagione 2019 20

FIFA 20 : Svelato il nuovo pallone ufficiale della Liga : Tramite i propri canali ufficiali LaLiga ha divulgato un video che mostra il pallone della Puma che sarà utilizzato nella partite del massimo campionato spagnolo. Grazie alla partnership consolidata ed in esclusiva tra la la Lega Spagnola ed EA Sports, i pallone che proponiamo in calce alla notizia sarà disponibile in FIFA 20. NEW SIGNING! The ball for the 2019/20 season will be @pumafootball! Source

FIFA 20 a tre mesi dall’uscita - cosa ci aspetta nel nuovo capitolo? : La stagione calcistica digitale di FIFA 20 è ancora ben lontana dal cominciare, ma ovviamente i cuori dei calciofili videoludici hanno cominciato a battere all'unisono già in occasione dell'EA Play 2019. L'evento californiano esclusivo targato Electronic Arts è infatti il momento perfetto per il colosso statunitense per focalizzare le proprie attenzioni su quelle che saranno le novità legate ai propri prodotti in arrivo nei successivi dodici ...

FIFA 19 : nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali femminili Francia 2019! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19 che aggiunge alla modalità “Calcio d’inizio” i mondiali femminili “Francia 2019” che si disputeranno nel paese transalpino dal 7 giugno al 7 luglio! L’update (di 2Gigabyte circa), è totalmente gratuito ed è disponibile dal 29 maggio per PlayStation 4, Xbox One, e PC. 22 le nazionali […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali ...