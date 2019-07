Federica Lepanto mollata da Massimo | lui puntata Elena | “Approfondiamo”

ILARIA E MASSIMO/ Federica Lepanto divide la coppia? - Temptation Island - : ILARIA Teolis e MASSIMO Colantoni, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui in balia delle single, e lei? Ecco cosa succederà

Federica Lepanto a Temptation Island : la confessione di Jessica Vella : Jessica Vella parla di Federica Lepanto a Temptation Island Federica Lepanto è tornata in tv. La vincitrice del Grande Fratello 14 è riapparsa sul piccolo schermo in qualità di tentatrice a Temptation Island. E la bella campana ha subito attirato l’attenzione del pubblico, complice la sintonia che è scattata con Massimo, il fidanzato di Ilaria. […] L'articolo Federica Lepanto a Temptation Island: la confessione di Jessica Vella ...

Temptation Island - Lidia Vella su Federica Lepanto : “Ha esagerato con Massimo - ma non è il suo tipo” : Intervenendo in diretta a "Radio Radio", Lidia Vella ha parzialmente assolto Federica Lepanto dal suo comportamento con Massimo: "Non mi sento di giudicarla, ha esagerato con Massimo ma è anche il suo ruolo". L'esperienza è già terminata e Lidia ha parlato con Federica ma non si sbottona: "È tutto top-secret ma credo che Massimo non sia il suo tipo".Continua a leggere

Temptation Island - la rivelazione di Lidia Vella : "So cose top secret. Cosa mi ha detto Federica Lepanto" : Lidia Vella ha rivelato alcune anticipazioni su Temptation Island a Non succederà più, la trasmissione radiofonica di Radio Radio condotta da Giada De Miceli. In particolare ha parlato di Federica Lepanto, ex gieffina che aveva avuto una relazione con Alessandro Calabrese, suo ex, oggi tentatrice, c

Temptation Island 2019/ Federica Lepanto divide Massimo e Ilaria? : Temptation Island 2019: Andrea riceve un video inedito con protagonista la sua fidanzata Jessica, come andrà a finire? Ecco le prime anticipazioni.

Anticipazioni Temptation Island - ultimi falò : colpo di scena su Federica Lepanto? : Temptation Island 2019, Anticipazioni sull’ultima puntata: lo spoiler inaspettato Abbiamo Anticipazioni sull’ultima puntata di Temptation Island 2019 che potrebbe aver rivelato proprio Raffaella Mennoia! Inconsapevolmente, certo, ma poco fa ha postato su Instagram un video in cui qualcuno potrebbe aver rivelato troppo. Nei primi video dal resort, Raffaella ha annunciato che oggi terminano le registrazioni […] L'articolo ...

Temptation Island - la ‘tentatrice’ Federica Lepanto (ex del Grande Fratello) fa spoiler sui social : FQ Magazine Temptation Island, Andrea umiliato dalla fidanzata Jessica: “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” Temptation Island rappresenta una certezza nei palinsesti estivi di Canale 5, il debutto ha ottenuto 3.5 milioni di telespettatori con oltre il 22% di share. Suscitando, come immaginabile, numerose reazioni sui social. ...

Temptation Island – Chi è Federica Lepanto? Dalla vittoria al GF al ‘corteggiamento’ al fidanzato Massimo [GALLERY] : Federica Lepanto, la 26enne tentatrice sempre più vicina a Massimo, fidanzato di Ilaria E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: le sei coppie partecipanti si sono divise nei due villaggi nei quali vivranno 21 giorni a stretto contatto con 13 tentatori e tentatrici. A mettersi subito in mostra per il suo atteggiamento discutibile è stato Massimo, fidanzato di Ilaria. Il ragazzo si è subito avvicinato alla tentatrice ...

Temptation Island - Federica Lepanto si difende : “Non ho fatto nulla” : Federica Lepanto e Massimo vicinissimi a Temptation Island: scoppia la polemica Federica Lepanto, dopo aver vinto un paio di anni fa il Grande Fratello, è tornata in Tv nel ruolo di tentatrice di Temptation Island 2019. E nella prima puntata del reality più provocante della Tv si è fatta molto notare per il fatto di aver legato con uno dei fidanzati: Massimo Colantoni. Ovviamente, nemmeno a dirlo, questo suo atteggiamento ha fatto finire ...

Federica Lepanto/ La risposta agli attacchi social e lo 'spoiler' - Temptation Island - : Federica Lepanto potrebbe aver regalato uno spoiler su Temptation Island rispondendo ad una domanda di un follower su Instagram

Temptation - Federica Lepanto fa un clamoroso spoiler sulle prossime puntate : La tentatrice rivela su Instagram di aver abbandonato in anticipo il gioco. Massimo e Ilaria lasceranno il resort anzitempo?

Temptation Island - spoiler di Federica Lepanto : Ha debuttato ieri Temptation Island, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che segue le vicende di alcune coppie e di alcuni tentatori pronti a minarne la solidità.Tra le tentatrici a farsi notare è stata subito la ex gieffina Federica Lepanto, che ha mirato in questa prima puntata a Massimo, fidanzato con Ilaria. L'uomo finora ha sembrato apprezzare, ma la concorrente del reality show di Jon De Mol su Instagram ha fatto uno ...

Temptation Island - la “tentatrice” Federica Lepanto ha già colpito : “Io una sfascia coppie? Ecco la verità” : Sull’isola di Temptation Island è sbarcato un volto noto per il pubblico di Canale 5: è l’ex vincitrice del Grande Fratello Federica Lepanto, qui in veste di “tentatrice“. La mora è infatti tra le single che hanno il compito di portare scompiglio tra le coppie e ha “colpito” già nella prima puntata, entrando subito in sintonia con Massimo, cosa che non è affatto piaciuta alla sua fidanzata Ilaria. Ma ancor ...

Temptation Island - Federica Lepanto anticipa ciò che accadrà con Massimo - il fidanzato di Ilaria : L'ex gieffina, che ha suscitato l'interesse di Massimo Colantoni causando le lacrime della sua fidanzata, anticipa su Instagram cosa accadrà nel programma.