ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Anche in questo weekend i soliti noti hanno provato ad esaltare i tifosi e a creare interesse intorno ad un mondiale già deciso. Si era provato a far credere che le caratteristiche del tracciatoco potesse premiare ed aiutare la SF90, ma ci si era dimenticati di far notare come la, stranamente in difficoltà, non avesse neanche migliorato il tempo in qualifica rispetto al 2018. Come dire che la W09 del 2018 potesse essere più veloce della W10 del 2019… ma vi pare? Forse andava detto che questo tracciato era più adatto alla RB15 (e la Red Bull correva in casa) che per la. Diciamolo chiaramente, se Verstappen non fosse partito male al semaforo verde di questo GP la sentenza sarebbe stata ancora più pesante. F1 Gp, confermata la vittoria di Verstappen su Leclerc: nessuna penalità Certo, la ...

Cascavel47 : F1 Gp Austria: quando la Mercedes non c’è, la Ferrari non vince comunque - Noovyis : Un nuovo post (F1 Gp Austria: quando la Mercedes non c’è, la Ferrari non vince comunque) è stato pubblicato su Play… - ilfattoblog : F1 Gp Austria: quando la Mercedes non c’è, la Ferrari non vince comunque -