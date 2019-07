ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Lecanadesi dell’agribusiness dichiarano guerra alle misure italiane sull’dell’origine del, causa – a loro dire – della drastica riduzione delle importazioni dicanadese nel nostro Paese che, fino allo scorso anno, era la principale materia prima della pasta made in Italy. Ma è davvero così? A due anni dalla firma degli ex ministri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole Calenda e Martina sui decreti interministeriali per introdurre in via sperimentale, per due anni, l’obbligo di indicazione dell’origine, è tempo di bilanci. Ancora di più, perché quei decreti perderanno efficacia, a partire dalla data di applicazione del nuovo regolamento europeo, attesa per il 1 aprile 2020. Quanto hanno giovato in termini dile nuove regole sull’? Ilfattoquotidiano.it lo ha chiesto a Dario Dongo, avvocato esperto di ...

filippopozzi : Etichettatura grano, lobby Canada contro l'Italia. 'Inefficaci sulla trasparenza, e lo sarà anche il regolamento Ue… - franknocode : RT @fattoquotidiano: Etichettatura grano, lobby Canada contro l’Italia. “Inefficaci sulla trasparenza, e lo sarà anche il regolamento Ue” h… - Cascavel47 : Etichettatura grano, lobby Canada contro l’Italia. “Inefficaci sulla trasparenza, e lo sarà anche il regolamento Ue… -