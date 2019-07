Estrae l' arma | agente alla gogna Ma la verità del video è un' altra

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Giuseppe De Lorenzo Al porto di Civitavecchia scoppia il caos. La rivolta di alcuni tunisini. Tre persone in manette. Arresti confermati dal giudice Daji contro al poliziotto chela pistola, manco avesse crivellato di colpi qualcuno. Ildiffuso online su quanto successo al porto di Civitavecchia è diventato in poche ore virale. E in perfetto stile italiano si è subito trasformato in unamediatica. Tutto inizia ieri sera quando su Twitter si diffonde unche mostra un alterco piuttosto animato tra due operatori della polizia di Frontiera di Civitavecchia e un gruppo di tunisini. Nelle immagini si vede un gruppo di persone circondare i due agenti, poi partono alcuni spintoni, uno dei due uomini in divisa rifila un ceffone ad uno dei presenti e poila pistola. "Guarda che ti sparo, eh", urla nella concitazione del momento. Apriti cielo. Nel Paese ...

AdornatoAntonio : RT @contropiano: Civitavecchia. Poliziotti aggrediscono una famiglia di turisti tunisini #Civitavecchia #porto #imbarco #Tunisi #turistitun… - jasocrimson : Civitavecchia, agente estrae arma contro famiglia tunisina: Guarda che sparo - reddititaly : Tafferugli al porto di Civitavecchia: un agente di polizia estrae l'arma contro una famiglia tunisina - -