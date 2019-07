Estate | il pediatra | il decalogo per la sicurezza dei bimbi al mare e in piscina

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ridurre al minimo i rischi e massimizzare i benefici delle vacanze alo inper i più piccoli. Un’impresa possibile, a patto di rispettare alcune semplici regole. Ilper ladel bambino ale inè stato presentato dal pediatria di Milano Italo Farnetani a Praia a(CS), in occasione della recente consegna delle Bandiere verdi dei pediatri alle spiagge a misura di bambino. Eccolo: 1) Nuoto. Il principale pericolo in spiagge e piscine è l’annegamento. La migliore prevenzione è sapere nuotare. Per questo motivo i bambini devono imparare a farlo già dall’età di tre anni, ma sotto la guida di insegnanti specializzati, preferibilmente nel, perché devono imparare a non avere paura di schizzi, acqua profonda, e a saper nuotare sott’acqua con gli occhi aperti. I bambini che ancora non sanno nuotare devono entrare in acqua sempre con ...

Mr_Ozymandias : @MaxMiglietta2 Mi domando quali malanni vanno incontro. Poi se uno ritiene indispensabile il controllo dal pediatra… - MelisLorena : La pediatra maratoneta: “Addio Mondiali di atletica, quest'estate devo restare in reparto” -