Equity crowdfunding | in 6 mesi raccolti 25 | 4 milioni di euro

Startup : 5 errori da evitare per campagna Equity crowdfunding efficace : Roma, 24 giu. (Labitalia) - Le campagne di finanziamento per Startup e pmi innovative italiane sono[...]

L’ Equity crowdfunding – le startup che operano nell’ambito della sostenibilità : Se ci sono temi caldi nel mondo dell’innovazione e delle startup , ultimamente quello dell’ambiente è sicuramente ai primi posti. Il rispetto per il nostro pianeta e l’ecosistema passa dai comuni gesti quotidiani che tutti possiamo mettere in atto, alle grandi o piccole innovazioni che permettono a giovani aziende di contribuire in maniera importante alla sostenibilità globale. E quando queste aziende fanno campagne di equity crowdfunding , ...

Breakfast Point apre la campagna di Equity crowdfunding su Optart.it : Si tratta di una start up innovativa che ha già incuriosito il mercato del food-tech. Pensata da due ex commerciali inseriti nel mondo delle vendite del segmento Bar, Caffetteria e Pasticceria Breakfast Point è l’app che mancava per completare la digitalizzazione del mercato del food. I grossi players hanno concentrato i loro obiettivi sulla ristorazione sul food delivery generando una serie di servizi similari. Breakfast Point si inserisce in ...