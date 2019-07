Equitazione | FEI Eventing Nations Cup Strzegom 2019 | l’Italia è al secondo posto dopo la

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Strzegom 2019 : i convocati dell’Italia per la tappa polacca : L’Italia, dopo lo splendido secondo posto raccolto a Pratoni del Vivaro si appresta a partecipare alla terza tappa della FEI Eventing Nations Cup, che andrà in scena a Strzegom, in Polonia, dal 26 al 30 giugno. Al termine delle stagione della Coppa delle Nazioni la miglior formazione staccherà il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Per la tappa che si disputerà in Polonia a fine mese sono stati chiamati cinque azzurri: il primo aviere ...

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di cross country l’Italia è seconda : A Pratoni del Vivaro va in archivio la seconda giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il cross country. L’Italia è seconda, mentre comanda la Svizzera davanti agli azzurri ed alla Svezia, terza. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Francia, davanti ...

Equitazione - FEI Eventing Nations Cup Pratoni del Vivaro 2019 : dopo la prova di dressage l’Italia è terza : A Pratoni del Vivaro va in archivio la prima giornata della tappa italiana della FEI Eventing Nations Cup: per il secondo dei sette appuntamenti stagionali oggi in scena il dressage. L’Italia è terza, mentre comanda l’Olanda davanti alla Francia, che è però molto vicina agli azzurri. Questi gli italiani in gara oggi: Pietro Roman su Castlewoods Jake, Marco Biasia su Junco CP e Fosco Girardi su Feldheger. Quarta è la Svezia, ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : i convocati dell’Italia per Pratoni del Vivaro. Roman guida gli azzurri : Nel weekend del 7-9 giugno andrà in scena una tappa della FEI Nations Cup al Centro Equestre Ranieri di Campello ai Pratoni del Vivaro (Roma). L’Italia cercherà il risultato di prestigio in questo appuntamento riservato al concorso completo e si presenterà con una squadra ambiziosa composta da Pietro Roman su Castelwoods Jake, Marco Bisia su Junko CP, Fosco Girardi su Feldheger e Marco Cappai su Santal du Halage. Questo evento sarà ...