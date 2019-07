Enorme incendio a Brendola | brucia azienda di vernici | colonna di fumo altissima | panico

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Giornata di paura oggi, in provincia di Vicenza, per un devastantescoppiato verso le ore 13.00 in un’, la “Isello”, situata in una zona produttiva artigianale a ridosso dell’autostrada A4 Brescia-Padova. All’improvviso, dall’si sono sprigionate le fiamme, alte fino a 20 metri, con una grandedinero e denso, visibile a decine di chilometri di distanza, fino al capoluogo berico. Gli automobilisti in transito lungo l’autostrada hanno subito dato l’allerta, chiamando il 115. Alcune esplosioni, prima dell’innesco delle fiamme, sono state udite da molti testimoni in un vasto raggio. Il violento rogo si e’ velocemente propagato per oltre un centinaio di metri nei diversi capannoni dell’, posizionati tra la Strada provinciale 500 e l’A4. Le squadre dei vigili ...

sitathecheetah : RT @revengeCat: Enorme disastro ambientale. Incendio Isello Vernici a Brendola Pericolo intossicazione anche in città. Chiudete le finestre… - revengeCat : Enorme disastro ambientale. Incendio Isello Vernici a Brendola Pericolo intossicazione anche in città. Chiudete le… - larenait : ?? L'aggiornamento sull'enorme incendio che è scoppiato a Brendola. Attenzione se dovete percorrere l'A4 fra… -