Ennesimo caso d’incisione al Colosseo | turista denunciato

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale di Roma, impegnati in uno specifico servizio nell’area monumentale compresa tra ile i Fori Imperiali, sono intervenuti al piano terra dell’Anfiteatro Flavio, allertati dal personale di vigilanza del Parco Archeologico delche aveva notato un visitatore incidere con una chiave il suo nome ‘Juan’ sulla parete del monumento. I Carabinieri hanno identificato l’uomo, unuruguaiano di 32 anni, poia piede libero per danneggiamento aggravato. L'articolod’incisione alproviene da RomaDailyNews.

