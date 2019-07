meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Novartis ha presentato in occasione del congresso dellapean Academy of Nlogy, i risultati di My Migraine Voice, il più ampio studio mai realizzato a livello mondiale sulle persone che soffrono die che ha coinvolto oltre 11.000 individui in 31 Paesi tra cui l’. L’è una malattia nlogica4 fortemente debilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità da moderata a severa, con dolore tipicamente pulsante, spesso unilaterale e associato a nausea, vomito e ipersensibilità a luce, suoni e odori5. Le persone che soffrono disono interessate da un elevato carico di disabilità6, che impatta significativamente sulla vita quotidiana e sul lavoro. “L’– dichiara il Prof. Piero Barbanti – Direttore dell’Unità per la Terapia e la Ricerca su Cefalee e Dolore dell’Istituto San Raffaele Pisana di Roma – colpisce ...

