Elisabetta Gregoraci | selfie con figlio Nathan ' Mi date una' | replica agli haters

Elisabetta Gregoraci e il selfie che scatena la lite con la fan : Elisabetta Gregoraci, osannata e amata sui social, è finito sotto l'occhio del ciclone per una foto scattata insieme al figlio Nathan. Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore e madre amorevole di Nathan, è solita condividere su Instagram momenti passati insieme al figlio. Dopo lo scatto in riva al mare e lo shooting del buongiorno che le ha fatto guadagnare migliaia di likes, Elisabetta si è scattata un selfie ...

Faccia da tr***! Elisabetta Gregoraci massacrata per la foto con il figlio : Elisabetta Gregoraci vittima degli hater sui social. L’ex moglie di Fabio Briatore ha postato un foto su Instagram insieme al figlio Nathan Falco. I commenti, sotto i post Instagram di Elisabetta Gregoraci, piovono copiosi come sempre, ma – questa volta – si legge un appunto da parte di una donna che, a dire il vero, non ci va tanto leggera. Elisabetta Gregoraci, nello scatto con il figlio, accenna una linguaccia all’obiettivo, mentre Nathan – ...

Elisabetta Gregoraci : "Non sono insicura di me stessa - ma molto sensibile. Non sono Wonder Woman" : Elisabetta Gregoraci, dopo aver occupato le pagine dei rotocalchi di gossip per la fine della storia con Flavio Briatore, padre del figlio Nathan Falco, torna propositiva a parlare di sé e della sua carriera sulle pagine dell'ultimo numero di Oggi.La conduttrice calabrese è pronta a girare per le piazze del Sud Italia per condurre il Battiti Live, l'evento musicale itinerante che porta la musica dell'estate su Italia 1. "Provo un'emozione che ...

Shooting day! Elisabetta Gregoraci super sexy in riva al mare : Mini bikini nero e oro, capelli ondulati e l’immancabile sorriso... Elisabetta Gregoraci riempie la scena. Seduta con le gambe piegate, la mamma di Nathan Falco esibisce muscoli tonici e scolpiti da far invidia. Non a caso giunge il commento della collega, Caterina Balivo: “Più vedo te e più voglio andare in vacanza solo vestita da montagna”. Figuriamoci noi, comuni mortali! “Una donna incantevole”, “Sei meravigliosa”. -- “Fisici come la ...

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci insieme per il figlio Nathan Falco : Nathan Falco Briatore, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, è nato il 18 marzo del 2010 in un ospedale di Nizza. La splendida showgirl calabrese, che ha sposato il manager il 13 giugno 2009, da cui ha poi divorziato un anno e mezzo fa, aveva avuto la meglio sulla scelta del nome del bimbo. Il manager della Formula uno l’avrebbe voluto chiamare Falco, lei aveva optato per Nathan, che è poi diventato il primo nome.-- “Vuol dire dono di ...

Elisabetta Gregoraci e Briatore insieme per la comunione del figlio : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno postato sui rispettivi profili social una foto con il figlio Nathan Falco che ha ricevuto la Prima comunione, nella cattedrale del Principato Monaco. Entrambi hanno corredato il post di frasi d’amore per il figlio, segno che nonostante il divorzio, la famiglia resta unita. Riunione di famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che si son ritrovati a Monaco in occasione della prima ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per un motivo speciale : «Auguri amore mio» : Ritratto di famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I due ex hanno postato sui rispettivi profili social una foto con il figlio Nathan Falco che ha ricevuto la Prima Comunione,...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme per il figlio Nathan : L’amore tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è ormai finito da tempo, ma c’è qualcosa che li tiene ancora legati. Si tratta dell’immenso amore che provano per il figlio Nathan Falco, ed è proprio in occasione della sua Prima Comunione che gli ex coniugi si sono ritrovati: un evento importante, al quale entrambi i genitori hanno presenziato. D’altronde Elisabetta e Flavio, dopo la separazione avvenuta circa un anno fa, ci hanno tenuto a ...

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore di nuovo insieme : la foto commovente dalla cattedrale di Monaco : Di nuovo insieme, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. La coppia si riunisce a Monaco per stare vicina al figlio, Nathan Falco, nel giorno della sua prima Comunione nella cattedrale del principato. La Gregoraci e Briatore, come è noto, sono rimasti in buoni rapporti e non perdono occasione di ric

Elisabetta Gregoraci : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio» : «Mamma troppo sexy? Francamente me ne infischio». Elisabetta Gregoraci non vuole essere manipolata dagli haters da tastiera. Spesso è stata presa di mira per il suo modo di vestire sexy e considerato audace, che, a parere di alcuni, non si adatterebbe al ruolo di mamma. La showgirl calabrese non ha mai risposto direttamente e non ha dato spazio a ulteriori provocazioni partite da alcune sue foto con pantaloncini corti durante una giornata ...

Francamente - me ne infischio! Elisabetta Gregoraci è una mamma sexy : Elisabetta Gregoraci è stata spesso attaccata dal web per aver indossato abiti "audaci" in compagnia del figlio Nathan Falco, ma lei ha chiarito: "Me ne infischio". La showgirl calabrese, infatti, è stata recentemente presa di mira dagli haters per aver indossato dei pantaloncini troppo corti durante una giornata all’insegna del relax e del divertimento con il figlio Nathan Falco. --Lei, però, non ha mai risposto alle repliche e non ...

Si è innamorata! Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore : Il settimanale 'Chi' pubblica la foto del primo inequivocabile bacio che suggella il legame della coppia, un amore contrastato e altalenante. La storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco continua alla grande. I due piccioncini, appena possono, si ritagliano dei momenti romantici. Così, dopo diversi appostamenti, il settimanale “Chi” è riuscito a immortalare un bacio tra Elisabetta e il suo nuovo compagno. --La soubrette ...

Elisabetta Gregoraci - primo bacio a Francesco Bettuzzi : galeotta una gita a Lampedusa : La recentissima vacanza a Lampedusa di Elisabetta Gregoraci insieme con la sua nuova fiamma Francesco Bettuzzi ha riservato un vero scoop per il settimanale Chi: la foto del primo bacio della coppia. Si vocifera che la showgirl di origini calabresi, impegnata anche quest’anno a Made in sud (dov’è stata protagonista di un episodio discusso ma poi finito bene con il comico Gino Fastidio), abbia una relazione con l’imprenditore ...

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi - è amore : il primo bacio alla luce del sole : Il settimanale 'Chi' pubblica la foto del primo inequivocabile bacio che suggella il legame della coppia, un amore...