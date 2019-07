Elisabetta Canalis come non l' avete mai vista | posa sensuale e sedere gigantesco La foto

Bloccata in auto sotto il sole : Elisabetta Canalis - il video che ha scioccato tutti : Siccome, purtroppo, spesso le parole non bastano allora Elisabetta Canalis ha deciso di postare sul suo profilo Instagram un video. Si tratta di un filmato dal forte impatto emotivo. Lo scopo della ex Velina di Striscia la Notizia è quello di dare il suo contributo per salvare gli animali che d’estate vengono spesso lasciati a morire chiusi in macchina sotto al sole cocente. La Canalis ha così aderito a una campagna di sensibilizzazione su ...

Elisabetta Canalis intrappolata in macchina il video choc su Instagram : La modella – showgirl Elisabetta Canalis fa un ‘appello per gli animali e lo fa con un video sui social postato in queste ore dall’alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a non abbandonare animali d’estate in auto: c’è lei in auto che dimostra quanta sofferenza si possa provare a rimanere chiusi nell’abitacolo rovente di una macchina. E lo fa accompagnando il post con queste parole: «Questo succede se ...

Elisabetta Canalis il video choc su Instagram : Elisabetta Canalis e l’appello per gli animali e lo fa con un video sui social postato in queste ore dall’alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a non abbandonare animali d’estate in auto: c’è lei in auto che dimostra quanta sofferenza si possa provare a rimanere chiusi nell’abitacolo rovente di una macchina. E lo fa accompagnando il post con queste parole: «Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate. ...

Elisabetta Canalis bloccata in auto sotto il sole cocente : il video dell’ex velina che sta facendo discutere : “Questo succede se lasciate i vostri animali in auto, specialmente d’estate”. Il video pubblicato sul proprio profilo Instagram, e che qualcuno ha definito “choc”, vede Elisabetta Canalis bloccata in macchina sotto il sole cocente. Si tratta, in realtà, di una campagna di sensibilizzazione dell’associazione Peta. “Gli animali che soffrono di colpo di calore possono subire danni cerebrali, o addirittura ...

Il video choc di Elisabetta Canalis contro l'abbandono degli animali : L'ex velina ha pubblicato un video dall'alto impatto emotivo per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali in macchina d'estate. Non bastano gli appelli per sensibilizzare le persone a non abbandonare gli animali in macchina d'estate. Un video che mostra quello che possono provare i nostri amici a quattro zampe vale più di mille parole. Così Elisabetta Canalis ha deciso di pubblicare sul proprio profilo Instagram ...

Elisabetta Canalis - video choc su Instagram : bloccata in auto - ecco perché : Elisabetta Canalis e l'appello per gli animali. L'ex velina lo fa con un video sui social postato in queste ore dall'alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a non abbandonare...

“Ma non ti vergogni?”. Elisabetta Canalis da censura : cosa mostra ai fan : Elisabetta Canalis torna a far parlare di sé. Solo pochi giorni fa la ex Velina di Striscia la Notizia che da tempo si è trasferita in California lasciava di stucco i fan per un primo piano del suo fisico da urlo. I 40 anni per ‘Eli’ sono arrivati già da un po’ e a settembre le candeline da spegnere saranno 41, ma è sempre in splendida forma. La Canalis – e su questo i suoi oltre 2 milioni di follower di Instagram sembrano essere tutti concordi ...

Ma è proprio quello! Elisabetta Canalis e i palloncini della figlia : L'ex velina torna a provocare i suoi fan su Instagram. Dopo la storia dei biscotti dalla forma fallica, ora arrivano i palloncini "piccanti". L'ex velina ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui mostra i palloncini che sono stati regalati alla figlia Skyler Eva. "Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa", ha spiegato la Canalis mentre rientrava a casa in macchina con la ...

Elisabetta Canalis "cancella" Striscia la notizia. Scelta dolorosa - il video che sconcerta i fan : Indietro non si torna. Elisabetta Canalis ha deciso di tagliare i ponti con il passato, anche quello a cui più è affezionata come Striscia la notizia. Una Scelta dolorosa, anche fisicamente. L'ex velina infatti si è fatta cancellare dal suo tatuatore di fiducia il "tribale" di corona di rose che sfo

Elisabetta Canalis si toglie il tatuaggio "storico" di Striscia la Notizia - : Riccardo Palleschi Elisabetta Canalis ha preso una decisione difficile per chi, come lei, ama i tatuaggi. Ne ha fatto cancellare uno storico. Quello di quando era velina a Striscia la Notizia Elisabetta Canalis, recentemente, ha diffuso un video su Instagram che ha lasciato allibiti molti dei suoi fan. La showgirl sassarese, infatti, ha deciso di farsi cancellare un tatuaggio storico. Quello di quando la bella sarda era velina di ...

Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia? Nuovo progetto in tv : Elisabetta Canalis, è pronta per tornare in Italia? La Rai le vorrebbe affidare un programma Sembrerebbe che nel futuro di Elisabetta Canalis ci sia il ritorno in Italia. D’altronde, l’ex velina e attrice non ne ha mai fatto mistero. Nei suoi progetti per il futuro anche professionale ci sarebbe la sua amata Italia e si […] L'articolo Elisabetta Canalis pronta a tornare in Italia? Nuovo progetto in tv proviene da Gossip e Tv.

Rai - il ritorno di Elisabetta Canalis : per lei due progetti - uno misterioso : Pare che Elisabetta Canalis sia in procinto di tornare in Italia. La ragione? Un impegno televisivo, che la vedrebbe protagonista sui canali Rai e non a Mediaset. L'indiscrezione viene rilanciata da Oggi, che spiega che la showgirl sarda si starebbe preparando per la conduzione della serata dedicata

Elisabetta Canalis scherza con la figlia e i palloncini “a doppio senso” : Si dice che la malizia stia negli occhi di chi guarda, e quelli di Elisabetta Canalis ne sono davvero pieni. L’ex velina stuzzica i follower e si diverte a giocare con i doppi sensi. Dopo i “piccantissimi” biscotti fallici, torna sul tema con un nuovo video pubblicato su Instagram: “Questi sono i palloncini che oggi hanno dato a mia figlia da portare a casa”, dice nel filmato. E quelli che mostra hanno una forma ...

Elisabetta Canalis scherza con i palloncini a doppio senso : Elisabetta Canalis è tornata a stuzzicare la fantasia dei suoi follower. Dopo aver pubblicato un video su Instagram mentre preparava dei biscotti ora è la volta dei palloncini... Elisabetta ha girato un video, pubblicato poi su Instagram, mentre stava tornando a casa dopo aver preso la figlia a scuola. La bambina aveva ricevuto dei palloncini da portare a casa. A quel punto la showgirl sarda ha deciso di farne partecipi anche i suoi follower. ...