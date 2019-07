Eclissi solare 2019 | come e dove vederla dall’Italia

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Domani, 2 Lugliosi verificherà un’totale: la totalità sarà visibile in particolare dall’Oceano Pacifico meridionale ad est della Nuova Zelanda alla regione di Coquimbo in Cile e in Argentina al tramonto, con il massimo di 4 minuti e 33 secondi visibili dall’Oceano Pacifico. In Italia non sarà possibile ammirare dal vivo lo spettacolo, ma sono in programma diverse dirette streaming nel mondo per l’occasione, che pubblicheremo il 2 Luglio su MeteoWeb. Si ricordi che un’si verifica sempre circa 2 settimane prima o dopo un’lunare: a volte ci sono dueconsecutive, ma altre volte ce ne sono 3 durante la stessa stagione di. Quella del 2 Luglio è la primain questa stagione: la seconda sarà una meravigliosalunare parziale, visibile anche, prevista il prossimo 16 Luglio. Dall’a ...

