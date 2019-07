E’ morta Yoga | l’orsa più famosa d’Abruzzo

ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2019), l'orsa piud'Abruzzo non c'è più, il bellissimo esemplare di orso bruno marsicano in Abruzzo è stata trovatadai custodi del centro visite del Parco nazionale d'Abruzzo, a Pescasseroli. Aveva 30 anni, ed era diventatauna ventina d'anni fa per le sue scorribande nei paesi del Parco e, dopo aver passato un lungo periodo nell'area faunistica di Villavallelonga. Successivamenteera stata ospitata al centro visite di Pescasseroli, dall'agosto 2017, dove ha trascorso gli ultimi mesi della sua vita. L'anno scorso, aveva subìto un importante intervento nella clinica veterinaria Monte Verde, a Roma, a causa di alcune ernie midollari alla colonna vertebrale che le stavano paralizzando gli arti posteriori. Si era rimessa e aveva ricominciato a camminare. La carcassa è stata mandata all'istituto zooprofilattico di Abruzzo e Molise, a Teramo, per l'autopsia e per ...

