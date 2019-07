“Duello” Toti-Gelmini | Forza Italia si divide tra pro e contro

ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2019) C'e' chi sta senza riserve con Giovanni, che chiede un azzeramento totale di tutti gli incarichi dentroper ripartire. E poi c'e' chi, al contrario, stigmatizza le parole del governatore della Liguria. Si apre il dibattito interno a, e le parole non sono tenere:prende spunto dall'addio al partito di Guido Castelli, citando altri precedenti, e afferma: "C'e' ancora qualcuno che sostiene che non serva azzerare tutto al piu' presto? Che non serva andare a un confronto ovunque, citta', regioni e Paese per far scegliere ai nostri sostenitori e militanti la linea politica e la classe dirigente? Non possiamo consentire che l'entropia, o peggio, l'egoismo di qualcuno, distruggano tutto. Bisogna muoversi in fretta, azzerare tutto e ripartire con coloro che saranno scelti dal popolo di centrodestra di ogni luogo".Dura la reazione della capogruppo ...

