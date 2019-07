Disidratazione | cause | sintomi e dieta

dilei

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laè una condizione che si contraddistingue per una carenza di acqua nell’organismo umano. Leche la determinano sono molteplici e dipendono anche dall’età della persona. Considerando gli adulti, si può parlare di fattori come l’anoressia nervosa e la bulimia, ma anche di malattie come la bronchiolite e il diabete, per non parlare delle gastroenteriti. La, che viene diagnosticata sia tramite valutazione medica, sia attraverso il ricorso ad esami del sangue, può essere una conseguenza dell’abuso di alcol, ma anche di problemi all’intestino (p.e. la diarrea del viaggiatore). Tra i principali, come ricordato dal provider di informazione medica MSD Manuals, troviamo la stimolazione dei centri cerebrali della sete. La conseguenza concreta riguarda il fatto che il soggetto coinvolto aumenta l’assunzione di ...

