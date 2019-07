Dieselgate - Nuovo scandalo in Germania | sotto accusa Audi e la KBA

quattroruote

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ilrischia di avere nuovi sviluppi per il gruppo Volkswagen, e non solo. L'autorevole testata economica tedesca Handelsblatt e l'emittente pubblica bavarese Bayerischer Rundfunk hanno condotto un'inchiesta che getta nuove, pesanti ombre sull'e ancor di più sui funzionari dell'autorità federale dei trasporti KBA,ti esplicitamente di aver chiuso un occhio sulla condotta irregolare di alcuni tecnici della Casa di Ingolstadt.Una lunga inchiesta. I due organi di informazione hanno esaminato oltre 80 mila documenti, dando vita a una lunga inchiesta. La casa automobilistica vieneta di aver continuato a commercializzare fino ai primi mesi del 2018 veicoli diesel Euro 6 di grossa cilindrata con un software per la manipolazione delle emissione dei gas di scarico. Il dispositivo, considerato illegale, avrebbe consentito di rendere le vetture più pulite sul banco di ...

Ticinonline : Il nuovo capitolo del Dieselgate riguarda Audi - 10Babi10 : RT @StartMagNews: #Daimler costretta a rivedere al ribasso le stime del 2019 a causa di un nuovo scandalo #dieselgate. L'articolo di @giusy… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: #Daimler costretta a rivedere al ribasso le stime del 2019 a causa di un nuovo scandalo #dieselgate. L'articolo di @giusy… -