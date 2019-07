Diesel | i costruttori tedeschi | “durerà ancora 20-30 anni” CO2 su con la benzina

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2019) Altro che in via di estinzione: il motorecamperàper qualche decennio. Ne è convinto Klaus Fröhlich, membro del consiglio d’amministrazione di BMW con responsabilità su ricerca e sviluppo: “Se entro il 2025 il 30% dei modelli che venderemo sarà elettrificato, allora almeno l’80% dei nostri veicoli avràun motore a combustione interna, sul quale dobbiamo continuare a investire risorse”. In altri termini, i motori a gasolio sopravvivranno per almeno 20 anni, mentre iaddirittura per più di 30. Una dichiarazione che solo qualche mese fa, specie dopo lo scandalo emissioni, avrebbe generato aspre polemiche. Tuttavia, l’analisi del dirigente BMW sembra confortata dal mercato: “Non tutte le zone della terra sono uguali e alcune sono completamente prive di infrastrutture di ricarica come Russia, Medio Oriente e la parte occidentale della Cina. Qui il ...

