Diawara alla Roma | plusvalenza di 19 | 3 milioni per il Napoli

Manolas a Napoli (tra oggi e domani) - Diawara alla Roma (lunedì). 56 milioni in un weekend : Un affare concluso con modalità e tempi annunciati. Anche molto rapidi, rispetto alle abitudini del calcio. un affare chiuso. Parla così il Corriere dello Sport dell’accordo tra il Napoli e la Roma. Manolas può preparare la valigia in direzione Napoli. Amadou ha ancora qualche giorno per partire ma può prepararsi anche lui per il viaggio verso la Capitale. L’idea Manolas è stata la prima venuta in mente al club di De Laurentiis per sostituire ...

