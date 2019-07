Death Race trama | streaming | curiosità film stasera in tv

cubemagazine

(Di lunedì 1 luglio 2019)è ilin tv lunedì 1 luglio 2019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:Ecco ladeloggi in tv. In un futuro alternativo, la voglia crescente di reality show crudi e sport estremi hanno portato alla nascita di gare all’ultimo sangue in onda televisiva. La competizione più estrema è lae vede partecipare dei carcerati per omicidio che seguono regole semplici: se vincono cinque volte vincono, se perdono la loro morte viene trasmessa in tv. Jensen Ames, viene ricattato dalla terribile Warden Hennessey: o gareggerà per sconfiggere Frankenstein o non rivedrà più la sua fidanzata..in tv:Per raggiungere una forma fisica ...

POPCORNTVit : Il cast, la trama e qualche piccola curiosità su 'Death Race', film diretto da Paul W.S. Anderson, con Jason Statha… - POPCORNTVit : 'Death Race', per il film Jason Statham si è sottoposto ad un incredibile trasformazione... - cineblogit : Stasera in tv: 'Death Race' su Italia 1 -