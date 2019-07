David Scarantino lascia senza parole Cristina Lei | “Ho dei dubbi”

lanostratv

(Di martedì 2 luglio 2019) Temptation Island,Incorvaia svela: “Ho visto unche non conoscevo” E’ appena terminata la seconda puntata di Temptation Island 2019. E la parte finale della trasmissione è stata dedicata alla coppia composta daIncorvaia. Proprio quest’ultima, nel momento del falò, ha avuto modo di vedere un video del suo fidanzato, impegnato a ballare molto sinuosamente con una delle tentatrici. Per tale ragione la donna non ha nascosto tutto il suo stupore nel vedere il suo compagno in atteggiamenti simili, asserendo schiettamente al conduttore quanto segue: “Ho visto unche non conoscevo…Mi dà fastidio perchè mi ha scatenato la gelosia…Tuttavia so che se mi vedesse fare ciò che ha fatto lui andrebbe fuori di testa…Ammetto di avere ancora dei dubbi che devo cercarmi di togliere…” Riuscirà ...

