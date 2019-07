Daniele Silvestri si aggiudica la Targa Tenco con “Argentovivo”

Daniele Silvestri a Giffoni 2019 : il calendario completo dei concerti - da Anastasio a Mahmood ed Elodie : Daniele Silvestri a Giffoni 2019, il suo concerto si aggiunge a quelli che animeranno il Giffoni Music Concept - Vivo Giffoni. Al ricco cast già annunciato si aggiunge ora il nome di Daniele Silvestri, in concerto a Giffoni Valle Piana (Salerno) il 24 luglio. Ad aprire il calendario di concerti di Giffoni 2019 sarà il rapper Anastasio, atteso il 19 luglio con La Maschera. Il 20 luglio sarà la volta di Elodie e La Sua e il 21 luglio sono ...

Concerti di Daniele Silvestri in estate - annunciati gli appuntamenti prima del tour nei palasport : Sono annunciati i Concerti di Daniele Silvestri in estate, che non riesce a stare fermo prima del tour nei palasport e decide così di prendersi qualche occasione per tornare sul palco in vista della tournée con la quale supporterà La terra sotto i piedi, suo ultimo disco di inediti dopo il Festival di Sanremo al quale ha partecipato con Argentovivo. L'artista romano sarà quindi al Castello di Arco (TN), in cui terrà un concerto il 20 luglio ...

Presto un concerto di Artisti per Riace - oltre 100 artisti a siglare il Manifesto da Daniele Silvestri a Ermal Meta : Il concerto di artisti per Riace potrebbe arrivare molto Presto. A prometterlo è Daniele Silvestri sulle colonne di Il Messaggero, dove nei giorni scorsi ha reso delle dichiarazioni nelle quali si parla anche del progetto che riguarda il Manifesto sviluppato sul modello di accoglienza supportato da Mimmo Lucano, primo cittadino del centro calabrese. L'iniziativa ha iniziato a riempire i social da qualche settimana, ma ancora troppo poco si ...

Daniele Silvestri con La terra sotto i piedi ci offre un lavoro maturo e riempie di gioia per il risultato finale : Esattamente venticinque anni fa ho vissuto un anno particolarmente intenso. Non solo io, a dire il vero, a breve lo vedremo, ma io in modo particolare. Perché all'epoca, parliamo del 1994, avevo venticinque anni, e perché ho fatto il servizio civile in un dormitorio per senza fissa dimora in Ancona, città di frontiera, porto più prossimo all'ex Jugoslavia, proprio nel bel mezzo della guerra dei Balcani, quella che porterà la Jugoslavia a ...

Daniele Silvestri : 'Nel nuovo album torno a impegnarmi. E dedico un brano a Totti' : Le latitanze di Daniele Silvestri non sono mai vere assenze. Prima o poi torna da dove è stato raccontando il vissuto e l'osservato. In Acrobati del 2016 predicava il funambolismo per sentirsi leggeri ...

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è il disco di cui l’Italia ha bisogno - tra contestazione e ironia (recensione) : Ben venga il nuovo cantautorato e ben vengano gli artigiani della musica, e ben venga "La terra sotto i piedi" di Daniele Silvestri, più che mai. Un disco appena sfornato ma che era già scritto nelle coscienze, che tuttavia non trovavano le parole giuste. Il cantautore romano le ha trovate e ora sono tutte nostre. Sì, avevamo bisogno di questo disco, perché non se ne può più: siamo immersi nell'odio e nelle sfide, viviamo un Paese non più diviso ...

La terra sotto i piedi di Daniele Silvestri è tanta roba - fidatevi : ... con la voglia di andare a risentire quel passaggio che ti ha colpito come un pugno alla bocca dello stomaco, con una gran voglia di discuterne con i propri cari, di guardare al mondo in un altro ...

Daniele Silvestri - torno con 'La terra sotto i piedi' - : 'La terra sotto i piedi' è il nono album in studio di Silvestri e nei mesi scorsi alcuni dei 14 brani che lo compongono, tra speranza del cambiamento, identità ritrovata, critica sui social, mondo ...

Daniele Silvestri : "Sulla mia isola del cuore in cerca di solidità - di piedi immersi nel fango" : Questo disco ha una storia lunga e complicata, ma un cuore preciso e semplice: quel cuore sta su un'isola e quell'isola si chiama Favignana. Sono più di vent'anni che questo posto è la mia seconda ...

Daniele Silvestri : "Con Acrobati fuggivo dal mondo. Adesso canto la gioia di avere La terra sotto i piedi" : Venticinque anni dopo, Daniele Silvestri è ancora nuovo. Il primo disco è uscito nel 1994 e, alla faccia di ogni statistica, dopo un quarto di secolo oggi riesce a essere ancora originale e ...