optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Pubblicato dal 1989 al 1996, ilè ritenuto una delle più grandi saghe letterarie di sempre. Ora l'opera ideata dapotrebbe approdare sul piccolo schermo.Secondo i primi dettagli forniti da TV Line,è in trattative con la Warner Bros. TV per adattare ile trasformarlo in unatelevisiva. L'opera della DC Comics è stata a lungo in fase di sviluppo, si parla di decadi; negli anni Novanta si parlò per la prima volta di un film, idea rigettata dastesso durante il Comic-Con del 2007. “Preferirei non vedere nessun film dipiuttosto che uno fatto male. Ma sento che sta per diventare realtà." L'autore ha avanzato l'ipotesi di creare un adattamento al pari di Peter Jackson con la trilogia de Il Signore degli Anelli, o Sam Raimi con la sua visione di Spider-Man.Le opere dihanno cominciato a guadagnare ...

_diana87 : Dal creatore di Lucifer, il fumetto Sandman di Neil Gaiman sarà una serie su Netflix? - OptiMagazine : Dal creatore di #Lucifer, il fumetto #Sandman di #NeilGaiman sarà una serie su Netflix? -