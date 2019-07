Cyberpunk 2077 | CD Projekt ha diversi progetti in cantiere | di cui uno multiplayer

Cyberpunk 2077 supporterà la risoluzione 4K su Xbox One X : Secondo Microsoft Store l'atteso Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red supporterà la risoluzione 4K su Xbox One X, segnala Wccftech.Come riportato da Gamepressure, l'elenco sullo store di Microsoft afferma che l'action-RPG sarà "Xbox One X enhanced" e supporterà il 4K Ultra HD. I dettagli sugli specifici miglioramenti di questa versione non sono stati comunicati.Oltre al supporto 4K per l'Xbox potenziata di Microsoft, PlayStation Store ufficiale ha ...

CD Projekt Red annuncia il concorso cosplay ufficiale di Cyberpunk 2077 che mette in palio $40.000 : CD Projekt Red ha organizzato un nuovo evento per promuovere Cyberpunk 2077, in particolare si tratta della gara cosplay ufficiale del gioco. Giocatori e cosplayer sono invitati a prendere parte al concorso, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale CD Projekt Red per tutti i dettagli in merito: Il concorso chiede ai partecipanti di creare il miglior cosplay tratto da un personaggio esistente in Cyberpunk 2077. È possibile ...

CD Projekt Red annuncia il concorso cosplay ufficiale di Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red ha organizzato un nuovo evento per promuovere Cyberpunk 2077, in particolare si tratta della gara cosplay ufficiale del gioco. Giocatori e cosplayer sono invitati a prendere parte al concorso, ma riportiamo di seguito il comunicato ufficiale CD Projekt Red per tutti i dettagli in merito: Il concorso chiede ai partecipanti di creare il miglior cosplay tratto da un personaggio esistente in Cyberpunk 2077. È possibile ...

Svelato il peso di Cyberpunk 2077 : le dimensioni dell'installazione superano quelle di The Witcher 3 con tutti i DLC : A quanto pare, bisognerà iniziare a liberare spazio sulle vostre PS4, poiché sembra che la dimensione di installazione di Cyberpunk 2077 sia almeno di 80 GB, riporta Gamesradar. Sulla pagina di PlayStation Store la dimensione è elencata in fondo a tutte le informazioni del gioco, ma vale la pena sottolineare che probabilmente è un segnaposto a questo punto: secondo l'utente Reddit PhoOhThree, uno sviluppatore che lavorava sul titolo avrebbe ...

Cyberpunk 2077 è un peso massimo : ecco quanto spazio occuperà su PS4 e Xbox One : Tra i videogame più apprezzati dell'E3 2019, Cyberpunk 2077 è senza ombra di dubbio anche uno dei titoli più attesi dalla community videoludica. Non solo perché allo sviluppo troviamo i talentuosi ragazzi di CD Projekt RED - già autori della sontuosa trilogia ruolistica di The Witcher -, ma anche per meriti propri, dati in pasto alla stampa proprio nel corso della kermesse nel cuore di Los Angeles. Meriti che fanno rima con un mondo sci-fi vivo ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli su Gang - Potenziamenti ed altro : CD Projekt Red torna a parlare di Cyberpunk 2077 con Nuovi e interessanti dettagli che vogliamo condividere con voi di seguito. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 Stiamo ancora lavorando alla progressione del personaggio, stiamo cercando di utilizzare la formula migliore, per tanto la situazione potrebbe cambiare in futuro. Non potrete ottenere tutti i Potenziamenti in una sola partita, non avremmo senso, il gioco punta sulla ...

Cyberpunk 2077 : disponibile un nuovo tema gratuito per PS4 : In attesa di Cyberpunk 2077 possiamo addobbare la dashboard della nostra PS4 a dovere, scaricando il nuovo tema gratuito reso disponibile dai ragazzi di CD Projekt Red.Come riporta Pushsquare infatti, un nuovo tema per PS4 è ora scaricabile gratuitamente, ed è dedicato interamente all'attesissimo Cyberpunk 2077. Per poterlo scaricare, come per tutti i temi pubblicati per PS4, basterà entrare nel PS Store ed cercarlo nell'apposita sezione. ...

Cyberpunk 2077 : disponibile un nuovo tema dinamico gratis per PS4 : In attesa di Cyberpunk 2077 possiamo addobbare la dashboard della nostra PS4 a dovere, scaricando il nuovo tema gratuito reso disponibile dai ragazzi di CD Projekt Red.Come riporta Pushsquare infatti, un nuovo tema dinamico per PS4 è ora scaricabile gratuitamente, ed è dedicato interamente all'attesissimo Cyberpunk 2077. Per poterlo scaricare, come per tutti i temi dinamici pubblicati per PS4, basterà entrare nel PS Store ed cercarlo ...

Cyberpunk 2077 riceverà un gioco di ruolo cartaceo che fungerà da prequel : Se anche voi siete impazienti di mettere le mani su Cyberpunk 2077, allora forse sarete interessati anche a Cyberpunk Red, un vero e proprio prequel del videogioco in forma di gioco di ruolo cartaceo (pensate a Dungeons & Dragons).Come riporta Polygon, si tratta dell'ultima versione del gioco di ruolo cartaceo originale (Cyberpunk 2020) e sarà mostrato per la prima volta durante il Gen Con, il più importante evento a tema giochi da tavolo ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED starebbe pensando a una modalità New Game Plus : Paweł Sasko di CDPR ha risposto ad alcune domande su Twitter riguardo l'attesissimo Cyberpunk 2077.Innanzitutto, come già vi abbiamo riportato, lo sviluppatore ha confermato che le relazioni amorose saranno presenti e saranno simili a quelle The Witcher 3. Paweł Sasko ha poi suggerito che la modalità New Game Plus potrebbe essere introdotta in Cyberpunk 2077, segnala IGN.Leggi altro...

Cyberpunk 2077 : ecco a voi Sasquatch - leader degli Animals : Cyberpunk 2077 sta per arrivare e c'è da dire che gli sviluppatori si stanno impegnando per rendere l'attesa piena di sorprese. CD Projeckt Red ha infatti presentato un nuovo personaggio del vasto universo del gioco, possiamo infatti fare conoscenza con Sasquatch, il capo della banda degli Animals.Come possiamo vedere su Twitter, la donna non ha un'aria particolarmente affettuosa, e si mostra nell'artwork con un fisico nerboruto e una ...

Cyberpunk 2077 non avrà un sistema per determinare se le scelte saranno giuste o sbagliate : Molti giochi nel corso del tempo sono stati sviluppati tenendo conto delle scelte morali: il giocatore poteva decidere se intraprendere una serie di scelte buone o cattive che poi si ripercuotevano sul finale della storia.Sappiamo che anche Cyberpunk 2077 avrà una serie di finali multipli diversi, ma tuttavia non sarà presente un vero e proprio sistema morale: in parole povere non ci saranno scelte giuste o sbagliate.Attraverso GamingBolt, il ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli da CD Projekt Red : Uno dei titoli più attesi di questa generazione è sicuramente Cyberpunk 2077, il quale sarà disponibile dal 16 Aprile 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Quest’oggi vogliamo condividere con voi numerosi dettagli divulgati da CD Projekt Red in quest’ultimo periodo. Nuovi dettagli per Cyberpunk 2077 In Cyberpunk 2077 avrete storie preimpostate a disposizione, a seconda della storia scelta muterete anche il Gameplay, come ...

Cyberpunk 2077 : le relazioni amorose saranno simili a quelle di The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili per funzionamento a quanto visto in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trame per un ...