Costantino Vitagliano tenero papà | la dedica speciale alla figlia Ayla

Chiara Dalessandro a Pomeriggio 5/ Video - giornata in Spa con Costantino Vitagliano : Chiara Dalessandro ospite a Pomeriggio 5. L'amica di Follettina Creation ha trascorso un Pomeriggio in Spa con Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano svela : “Sono stato con donne sposate”. Dettagli : Costantino Vitagliano, confidenze: “Io single con tante amiche. Sono stato con donne sposate”. I Dettagli e la risposta su un possibile ritorno a Uomini e donne al Trono Over Come sta Costantino Vitagliano. Il celebre ex tronista di Uomini e donne è in gran forma ed è sempre attivo sui suoi canali social, dove con […] L'articolo Costantino Vitagliano svela: “Sono stato con donne sposate”. Dettagli proviene da Gossip ...