Costa Smeralda | bimbo di 12 anni segregato | arrestati i genitori

Costa Smeralda - tenevano segregato il figlio in una “casa degli orrori” : genitori arrestati : Marito e moglie residenti in Costa Smeralda, in Sardegna, sono stati arrestati con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e in particolare sul figlio di dodici anni. La coppia di genitori sabato sera avrebbe segregato il ragazzino nella villetta di famiglia. In corso indagini per scoprire se si tratta di un episodio isolato o ricorrente.Continua a leggere

Di Maio si rilassa in Costa Smeralda con la fidanzata Virginia - due sirenetti (FOTO) : Momenti di relax e divertimento per il ministro Di Maio e la fidanzata Virginia Weekend al mare per Luigi di Maio e Virginia Saba, in costa Smeralda per qualche giorno tra amore, divertimento e famiglia. Il vicepremier e la fidanzata hanno passato una giornata in barca con un paio di amici, hanno pranzato in un ristorante … Continue reading Di Maio si rilassa in costa Smeralda con la fidanzata Virginia, due sirenetti (FOTO) at ...

Di Maio e Virginia Saba - il ballo in un locale vip della Costa Smeralda sulle note dei Thegiornalisti : Pina Francone Il leader del Movimento 5 Stelle è stato pizzicato a Poltu Quatu in compagnia della fidanzata, ancheggiando sulle note dei Thegiornalisti Non avevamo ancora visto Luigi Di Maio in versione ballerino ed eccoci accontentati. Il leader del Movimento 5 Stelle, infatti, è stato pizzicato in un locale vip di Poltu Quatu (in provincia di Olbia-Tempio) in compagnia della fidanzata Virginia Saba, impegnato ad ancheggiare sulle ...

Big Sur Liscia Ruja - una Costa Smeralda in versione meravigliosamente hippy : L'immortale filosofia del «Peace & Love» è pronta a sbarcare in Costa Smeralda, in vista di una bella stagione 2019 dallo spirito molto, molto hippy. La Sardegna, insieme con i turisti che la raggiungeranno a poco a poco nella prossime settimane, è pronta ad arrendersi ufficialmente al «flower power», grazie alla recente inaugurazione del suo nuovo beach bar, il Big Sur Liscia Ruja: uno speciale concept che porta la firma di Luca Guelfi, ...