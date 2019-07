Cos’è il mewing | l’ultima tendenza che promette di rimodellare il viso lavorando solo

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un’insolita tecnica che pretende di cambiare la forma della mascella senza alcun intervento chirurgico è diventata molto popolare in rete. Ilè una tecnica chedi aiutare ad “ottenere il pieno potenziale genetico” delle caratteristiche facciali di una persona cambiando la posizione della lingua e dei denti. Ci sono centinaia di video dedicati all’argomento in rete, con le persone che condividono online foto del “prima” e del “dopo” dei loro progressi. Creata da un dentista britannico, il Dott. Mike Mew, si ritiene che la posizione della lingua possa aiutare a definire la mascella e allineare i denti superiori e inferiori, soprattutto se sono storti. Mew sostiene che ilè stato creato per migliorare la salute piuttosto che per ragioni cosmetiche, nonostante ammette che “siano sinonimi e quindi ampiamente la stessa cosa”. Secondo la teoria, avere la corretta postura ...