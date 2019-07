Cosa cambia per Huawei dopo la parziale retromarcia di Trump nel weekend

F1 - GP Austria 2019 : ordine di arrivo ufficiale - nessuna penalità a Verstappen. Cosa cambia? Leclerc secondo - Vettel 4° : Max Verstappen è ufficialmente il vincitore del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1 andata oggi in scena a Spielberg. I commissari di gara hanno infatti deciso di infliggere una penalità all’olandese dopo il discusso sorpasso su Charles Leclerc a tre giri dal termine, l’episodio è finito under-investigation ed è stato esaminato a lungo ma non sono stati presi provvedimenti. Il pilota della Red Bull festeggia così il ...

Reddito di cittadinanza - la 'svolta' col decreto crescita : Cosa cambia : Secondo il ministero del Lavoro con il decreto crescita si ampliano i casi in cui si potrà richiedere il sussidio

Nuovo digitale terrestre dal 2020 - Cosa cambia e quali televisori sono compatibili : Entro il 2022, il panorama dei televisori italiani è destinato a essere nuovamente rivoluzionato dal Nuovo digitale terrestre, proprio come avvenne nel 2012 con lo switch off dall'analogico. Dopo l'annuncio del governo all'interno della legge di stabilità 2017, cominciano a delinearsi i contorni del passaggio al Nuovo digitale terrestre, il Dvb-T2, con il calendario delle regioni che verranno coperte, gli incentiviper ...

Europa League 2019-2020 - Cosa cambia con l’esclusione del Milan : le fasce e le tre italiane : E’ arrivata l’ufficialità di una decisione che era nell’aria. Il Milan è escluso dall’Europa League. cambia molto per Roma e Torino. I giallorossi prenderanno il posto dei rossoneri, entrando direttamente alla fase a gironi. I granata inizieranno prima la loro preparazione per essere pronti il 26 luglio, quando entreranno al secondo turno preliminare. Parteciperà alla prossima Europa League anche la Lazio, in quanto ...

Pensioni ultime notizie : Decreto crescita legge - Cosa cambia per gli assegni : Pensioni ultime notizie: Decreto crescita legge, cosa cambia per gli assegni Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano la conversione in legge del Decreto crescita, in seguito all’ultima approvazione avvenuta in Senato dopo quella alla Camera. Ci sono diverse novità, in materia di semplificazioni fiscali e di lotta all’evasione, ma anche in materia di Pensioni e lavoro. Sul lato previdenziale spicca la possibilità dello scivolo che ...

Juventus - il ritorno di Gigi Buffon? Fabrizio Biasin : cosa c'è dietro - Cosa cambia per Maurizio Sarri : La prima cosa che ci viene da dire su Gigi Buffon che torna alla Juventus (pochissimi dubbi al riguardo) è che sono fattacci suoi. Cioè, ci sono un sacco di informatori, esperti, amici e nemici che insistono - oggi come un anno fa - con la tiritera («Ma perché Buffon non la smette?») e non si rendon

Tumore della tiroide - Cosa è cambiato nella chirurgia : “Una volta l’intervento era mortale nel 50% dei casi” : “In Italia si contano ogni anno tra i 12.000 e i 15.000 nuovi tumori della tiroide. E vengono effettuati circa 40.000 interventi di tiroidectomia l’anno“. Lo ricorda Celestino Pio Lombardi, direttore dell’Unità di chirurgia endocrina della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma – in occasione del congresso mondiale sui tumori della tiroide, che si è chiuso sabato nella Capitale. Lombardi ...

F1 - GP Francia 2019 : nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Ricciardo. Cosa è cambiato? : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno ha avuto uno strascico: Daniel Ricciardo (Renault) è stato penalizzato con 10 secondi da aggiungere al suo tempo complessivo e, quindi, ha dovuto salutare la settima posizione finale per passare all’11esima. Andiamo, quindi, a conoscere la nuova classifica aggiornata della gara di Le Castellet, dominata da Lewis Hamilton. nuovo ordine DI ARRIVO GP Francia 2019 – F1 1 44 L. Hamilton (D) ...

Scontrino elettronico - al via l’1 luglio. Cosa cambia per commercianti e clienti : Addio al vecchio Scontrino. Dal primo luglio, a 36 anni dalla sua introduzione, la ricevuta cartacea andrà in pensione per essere sostituita da un documento elettronico. Si tratta di un cambiamento epocale che riguarderà nell’immediato 200mila esercenti con un giro d’affari superiore ai 400mila euro per inglobare l’intera platea (2 milioni di attività) entro fine anno. Ma che Cosa significa esattamente per commercianti e ...

Fiducia al decreto crescita : che Cosa cambia con la nuova legge : Sì della Camera al voto di Fiducia per il decreto crescita: il provvedimento passerà al Senato per la seconda lettura...

Cedolare secca - affitti brevi e Imu : Cosa cambia con il decreto crescita : Eliminata la multa per chi non conferma l’opzione per la tassa piatta alla proroga della locazione. Verso il codice «nazionale» per le locazioni turistiche su Airbnb (e non solo). Aumenta la deducibilità Imu per le imprese...

Autostrade - rivoluzione pedaggi al via : che Cosa cambia con il nuovo sistema : C'è l'ok dell'Autorità di regolazione dei trasporti al nuovo sistema tariffario, che ha l'obiettivo di garantire trasparenza...

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia : ecco Cosa cambia : Netflix ha aumentato anche in Italia i prezzi dei suoi abbonamenti. Dopo gli Stati Uniti, i rincari arrivano quindi ufficialmente anche nel nostro Paese: il piano Standard, che permette la visione di contenuti in full hd su due schermi contemporaneamente passa dagli attuali 10,99 € a 11,99 € (un aumento di un euro quindi). Quello Premium invece, passa da 13,99 € a 15,99 €, con un aumento di 2 euro. Rimane invariata invece solo la tariffa base, ...

Maturità 2019 - Cosa cambia rispetto agli anni scorsi : Non ci sarà più la terza prova, ma cambieranno struttura anche la seconda prova e l'esame orale: le cose da sapere