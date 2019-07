CorSport | Il nuovo Napoli di Ancelotti punta ad essere competitivo per lo scudetto

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con Manolas ilmette a segno uncolpo importante per rafforzarsi in vista del prossimo campionato. Se dovesse arrivare anche James Rodriguez, scrive oggi il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbe sicuramente colmato almeno in parte il gap con i bianconeri. Come giocherà ildella prossima stagione? Il quotidiano sportivo parte da una certezza, come vorrà Carlo. Se in difesa abbiamo la sicurezza di Meret, adesso davanti a lui potremmo schierare il muro di Koulibaly e Manolas, magari affiancati da Ghoulam e Di Lorenzo. Per il centrocampoha diverse soluzioni ma il Corriere dubita che Fabian Ruiz non ne faccia parte. Se si giocherà a 4 potrebbero esserci Fabian, Zielinski, Allan e uno tra Insigne, Mertens e Younes. In attacco Milik e Mertens. Ma il Corriere sottolinea che ildella prossima stagione sarà forte anche in panchina contando su ...

