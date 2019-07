Corruzione | altri 2 arresti nell’inchiesta su Arata e Nicastri

ilfogliettone

(Di lunedì 1 luglio 2019) Nuovo colpo di scena nell'inchiesta della Procura di Palermo che poche settimane fa ha portato all'arresto dell'ex consulente della Lega Paolo, accusato di essere socio occulto dell'imprenditore dell'eolico Vito, ritenuto vicino al latitante di Cosa nostra Matteo Messina Denaro. Oggi la Dia di Trapai ha arrestato Giacomo Causarano, ex funzionario dell'assessorato regionale siciliano all'Energia, e l'imprenditore milanese Antonello Barbieri. Per Causarano l'accusa è di, mentre Barbieri, sospettato d'intestazione fittizia di beni, autoriciclaggio e, sarebbe stato in società con. Entrambi sono stati posti ai domiciliari.L'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido e dal pm Gianluca De Leo e condotta dalla Dia di Trapani, ha fatto luce su un presunto giro di mazzette alla Regione Siciliana. In particolare, ...

stefaniatalpo : Se #CarolaRackete è già libera, significa che non c'erano motivi per trattenerla. E #basta I problemi dell'Italia… - DavideCrusader : @RRobitt2011 Esiste la corruzione come ovunque, in alcuni paesi molto peggio di altri, vedi Nigeria Ma il trend di… -