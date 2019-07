Coppa d’Africa | il Marocco vince il gruppo D a punteggio pieno | ok la Costa d’Avorio

calcioweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019)D’AFRICA – Si sono appena concluse Namibia-d’Avorio e Sudafrica-, partite valide per l’ultima giornata delD dellad’Africa. Il1-0 e chiude in testa ae senza gol subiti. A decidere il match un gol di Boussoufa al 90′. Si qualifica agli ottavi anche lad’Avorio, vittoriosa per 4-1 sul fanalino di coda Namibia. Reti messe a segno da Gradel al 39′, Die al 58′, Zaha 84′, Cornet 89′. Per i padroni di casa a segno Kamatuka al 71′. I Bafana Bafana possono soltanto sperare nel ripescaggio come una delle migliori terze. CLASSIFICA:9;d’Avorio 6; Sudafrica 3; Namibia 0.L'articolod’Africa, ililD a: ok lad’Avorio CalcioWeb.

