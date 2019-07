Coppa d’Africa 2019 | tutto facile per Algeria e Senegal che volano agli ottavi di finale

Coppa d’Africa - vittoria e ottavi per Senegal e Algeria : segnano Mané e Ounas : Cala il sipario anche sul girone C di Coppa d’Africa. Da poco concluse le due gare delle 21, che sono terminate con lo stesso risultato: 0-3. Vincono e vanno agli ottavi Algeria e Senegal (la prima a punteggio pieno e la seconda a 6 punti), le quali hanno la meglio rispettivamente di Tanzania (che chiude a zero) e Kenya (che a 3 punti spera nel ripescaggio delle migliori terze). Le partite. Sono Slimani e il ‘napoletano’ ...

VIDEO Namibia-Costa d’Avorio 1-4 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : tutto facile per gli Elefanti : Doveva vincere e ce l’ha ampiamente fatta la Costa d’Avorio che, con il 4-1 rifilato alla Namibia si qualifica in seconda posizione nel Girone D della Coppa d’Africa 2019. tutto facile, o quasi, per gli Elefanti che, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, hanno chiuso in scioltezza nel finale con due reti nel finale che hanno fissato il punteggio sul 4-1 contro la modesta Namibia. Andiamo, quindi, a rivivere le emozioni ...

Coppa d’Africa 2019 : Marocco e Costa d’Avorio vincono e passano agli ottavi a braccetto : Tutto come da copione. Marocco e Costa d’Avorio chiudono in questo ordine nel Girone D della Coppa d’Africa 2019 grazie alle rispettive vittorie contro Sudafrica e Namibia nell’ultimo turno disputato oggi. Il Marocco, che prima del match odierno disputato allo stadio Al Salam di Il Cairo era a punteggio pieno dopo due turni, chiude la pratica vincendo anche l’ultimo impegno con il punteggio di 1-0 contro il Sudafrica. ...

Coppa d’Africa - il Marocco vince il gruppo D a punteggio pieno : ok la Costa d’Avorio : Coppa D’AFRICA – Si sono appena concluse Namibia-Costa d’Avorio e Sudafrica-Marocco, partite valide per l’ultima giornata del gruppo D della Coppa d’Africa. Il Marocco vince 1-0 e chiude in testa a punteggio pieno e senza gol subiti. A decidere il match un gol di Boussoufa al 90′. Si qualifica agli ottavi anche la Costa d’Avorio, vittoriosa per 4-1 sul fanalino di coda Namibia. Reti messe a segno ...

Pronostico Mauritania vs Tunisia - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Mauritania-Tunisia, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nel gruppo E della Coppa d’Africa può ancora succedere di tutto. La Mauritania, nonostante occupi l’ultimo posto con un punto, grazie al pareggio a reti inviolate con l’Angola, in caso di vittoria si qualificherebbe direttamente agli ottavi. Per farlo ha bisogno di una ...

Pronostico Angola vs Mali - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo E, analisi, Formazioni e Pronostico di Angola-Mali, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Situazione incerta anche nel gruppo E con Angola e Mali che si giocano il primo posto. L’Angola è reduce da due pareggi con Tunisia(1-1) e Maruritania (0-0) ed è quindi ancora in gioco per il primo posto, ma questa volta dovranno vincere. Ai ragazzi del ct serbo Srdan Vasiljevic potrebbe bastare ...

Pronostico Guinea-Bissau vs Ghana - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo F, analisi, Formazioni e Pronostico di Guinea-Bissau-Ghana, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Situazione incerta nel gruppo F dove Guinea-Bissau e Ghana si sfidano per giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2019. La Guinea-Bissau è ultima con un punto conquistato nello 0-0 con il Benin, dopo la sconfitta della partita d’esordio con il Camerun ...

Pronostico Benin vs Camerun - Coppa d’Africa 02-07-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo F, analisi, Formazioni e Pronostico di Benin-Camerun, martedì 2 luglio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Nelle terza e ultima giornata del gruppo F la situazione è ancora incerta. La sfida tra Benin e Camerun potrebbe decidere la vetta del gruppo. La squadra di Michel Dussuyer è riuscita a conquistare due punti grazie al pari all’esordio con il Ghana per 2-2 e con la Guinea-Bissau con uno 0-0. La ...

Kenya-Senegal - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La Coppa d’Africa 2019 sta completando la sua prima fase, quella a gironi. Oggi è il giorno del Gruppo C, guidato dall’Algeria con 6 punti. Alle spalle di Mahrez e compagni ci sono Kenya e Senegal, che si affrontano questa sera per decidere quale squadra chiudere al secondo posto. Nessuna delle due formazioni può permettersi di perdere, soprattutto il Senegal che rischierebbe una clamorosa eliminazione, ma ai I Leoni della ...

Tanzania-Algeria - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : La Coppa d’Africa 2019 in corso in Egitto si appresta a terminare la propria fase a gironi, questa sera alle ore 21:00 all’ Al Salam Stadium di El Cairo la Tanzania proverà a portare a casa il colpaccio contro la favoritissima Algeria nell’ultimo incontro del gruppo C. La difesa tanzana può essere considerata il punto forte della comunque poco talentuosa squadra, mentre molto carente appare l’attacco che fatica sempre a ...

Sudafrica-Marocco - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi, lunedì 1 luglio, si disputerà l’ultima giornata del Girone D della Coppa d’Africa di calcio: è infatti in programma alle ore 18.00 Sudafrica-Marocco, gara che ovviamente si giocherà in contemporanea con Namibia-Costa d’Avorio. Al Marocco, già certo di passare agli ottavi, resta da capire solo con quale posizione nel raggruppamento, basta un punto per centrare il primato, mentre al Sudafrica, sconfitto di misura dalla ...

Coppa d’Africa 2019 - Egitto-Uganda 2-0 : Salah segna e trascina i Faraoni - primi nel girone. RD Congo travolge Zimbabwe : L’Egitto ha conquistato il primo posto nel Gruppo A della Coppa d’Africa 2019, i Faraoni hanno sconfitto l’Uganda per 2-0 e hanno così infilato il terzo successo consecutivo nel torneo. I padroni di casa si sono imposti senza problemi all’International Stadium de Il Cairo, a decidere la contesa sono stati due gol nel primo tempo: Salah ha sbloccato le marcature con un’invenzione delle sue (secondo sigillo nel torneo ...

Coppa d’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Egitto avanti a punteggio pieno : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

Coppa d’Africa - i verdetti del gruppo A : Egitto a punteggio pieno - l’Uganda perde ma ringrazia il Congo [FOTO] : Si sono da poco concluse le due gare riguardanti il gruppo A di Coppa d’Africa. Dopo le qualificazioni di Madagascar e Nigeria del pomeriggio, sono arrivate quelle di Egitto e Uganda, che nonostante la sconfitta deve ringraziare il Congo, il quale battendo lo Zimbabwe non ha permesso a questi ultimi di agganciarli a quota 4. Il Congo va così a 3 e spera nel ripescaggio, lo Zimbabwe resta ad 1 ed è fuori. Le partite. All’Egitto ...