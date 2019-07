Coppa d’Africa 2019 | Marocco e Costa d’Avorio vincono e passano agli ottavi a braccetto

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) Tutto come da copione.d’Avorio chiudono in questo ordine nel Girone D dellad’Africagrazie alle rispettive vittorie contro Sudafrica e Namibia nell’ultimo turno disputato oggi. Il, che prima del match odierno disputato allo stadio Al Salam di Il Cairo era a punteggio pieno dopo due turni, chiude la pratica vincendo anche l’ultimo impegno con il punteggio di 1-0 contro il Sudafrica. Nonostante il CT Renard avesse tenuto a riposo qualche titolare (come Dirar, Benatia e Bourabia) i Leoni dell’Atlante si aggiudicano i tre punti (e confermano il primo posto del raggruppamento) grazie ad una rete di Boussoufa proprio al novantesimo minuto. Sogni infranti per i Bafana Bafana che dovevano vincere e sperare nello stop dellad’Avorio che, come ampiamente previsto, non si è materializzato. A questo punto al Sudafrica ...

