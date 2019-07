Coppa America | shock Colombia | Tesillo minacciato di morte dopo il rigore sbagliato!

calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Una scena simile a 25 anni fa, ma con la speranza che l’epilogo non sia uguale. La storia, in parte, si ripete. Il difensore dellaWilliamha ricevuto minacce diaver sbagliato ildecisivo nei quarti di finale dicontro il Cile. Non ci furono minacce, ma direttamente l’omicidio, ad Andres Escobari Mondiali di Usa 1994. I familiari del calciatore, proprio per quell’episodio, hanno paura. Il padre ha parlato Radio Caracol: “Stiamo pregando molto in questi giorni. Dovremmo capire tutti che scos’è il calcio, uno sport nel quale esistono le vittorie e le sconfitte. Non si può arrivare a certi estremi“.L'articolodiilCalcioWeb.

