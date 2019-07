Conti pubblici | sull’intesa con la Ue pesa ancora l’incognita flat tax

La Corte dei Conti avverte sulla flat tax : “A rischio la salute dei Conti pubblici” : La flat tax si può fare, ma ci deve essere un processo graduale, altrimenti si rischia di mettere a repentaglio la salute dei conti pubblici. Questo l'avvertimento lanciato dalla Corte dei conti sulla flat tax che, segnalano, non può essere realizzata in deficit. Il rispetto di queste linee guida è fondamentale per far calare il debito pubblico, che altrimenti colpirà fino a 4 generazioni future.

Conti pubblici - Tria : “Non vedo ostacoli a un accordo con l’Ue”. La Commissione discuterà su procedura martedì prossimo : Rispetto alla procedura d’infrazione per debito “sono ottimista” e “non vedo ostacoli per un accordo” con l’Unione europea. Parola del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ospite al seminario di economia internazionale di villa Mondragone per la prima volta si sbilancia in maniera netta rispetto alla negoziazione con Bruxelles per evitare un contenzioso per debito eccessivo. La ragione ...

Conti pubblici - Tria : "Rispettiamo le regole - ottimista sulla procedura" : Il ministro dell'Economia: "Non vedo ostacoli per l'accordo". Poi su deficit e debito: "La diminuzione non avverrà attraverso l'innalzamento delle tasse"

Conti pubblici : Salvini - 'Paese deve ripartire con taglio tasse - investimenti e lavoro' : Milano, 21 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Io rivendico il diritto del governo di 60 milioni di italiani di fare ripartire il Paese con investimenti, lavoro e taglio delle tasse". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine del Festival del lavoro a Milano.

Conti pubblici - Conte : “Dobbiamo riuscire ad evitare la procedura”. E sulle tasse : “Al tavolo quanto prima” : “Dobbiamo riuscire a evitarla, ho già dimostrato di essere un tipo molto determinato anche con le procedura e Continuerò a dimostrarlo. È una situazione difficile ma confido nel fair play di tutti coloro che si siedono attorno al tavolo e quindi confido nella soluzione possibile”: così il premier Giuseppe Conte entrando al vertice europeo. Poi ha “Non ho letto le interviste ma per la riforma fiscale, non stiamo a dirlo tutti i ...

Conti pubblici - dove saranno recuperati 2 miliardi di tagli alla spesa. Tesoretto da 5 miliardi : È lungo l’elenco di chi pagherà il conto dei due miliardi destinati sulla carta ai ministeri che ora il Governo, dopo averli congelati con l’ultima legge di bilancio, ha deciso di tagliare definitivamente per contenere il deficit 2019...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Conte fiducioso sui Conti pubblici - 21 giugno - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Conte rassicura sui conti pubblici. Sarri si presenta alla Juventus: 'Non sono un traditore', 21 giugno 2019,

Conti pubblici - duello fra Conte e la Commissione Ue. Governo teme la procedura di infrazione : "I Conti vanno meglio del previsto", e' stato l'esordio del premier Giuseppe Conte al Consiglio europeo di Bruxelles, "il deficit e' al 2,1% e non al 2,5%", ci sono maggiori entrate e minori spese, la tesi. Ma i numeri forniti dall'Italia non sembrano bastare, l'operazione sull'aggiornamento del bilancio che verra' completata mercoledi' in Cdm non fa breccia nei partner europei. Da qui la fortissima preoccupazione sul fatto che la Commissione ...

Conte : “Certificheremo deficit al 2 - 1% del Pil. Conti pubblici meglio del previsto” : Mercoledì prossimo il governo certificherà che il deficit previsto per il 2019 è pari al 2,1% del Pil, anziché al 2,5% come prevede la Commissione Europea. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles....

Conte in Europa : «I Conti pubblici italiani vanno meglio del previsto» La lettera Il contrasto Italia-Ue (spiegato in cifre) : Il premier: «Deficit al 2,1% e non al 2,5%, come prevede l’Europa». E a Moscovici: «Non ho detto che non rispettiamo le regole»

